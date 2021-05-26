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التأمينات الاجتماعية: عائلة المسجون يحصلون على المعاش في هذه الحالة

قالت: النظام أجاز للمرأة المشتركة صَرف معاش التقاعد إذا بلغت سن 55 سنة

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم: إنه يحق لأفراد عائلة المشترك المسجون لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا الحصول على المعاش.

جاء ذلك عبر تغريدة توعوية نشرها حساب المؤسسة الأحد على "تويتر"، والذي كان قد أوضح قبل أيام أن النظام أجاز للمرأة المشتركة صرف معاش التقاعد إذا بلغت سن 55 سنة على الاقل، وتوافرت لديها مدة اشتراك في النظام لاتقل عن 120 شهرًا وترك العمل.

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التأمينات الاجتماعية: عائلة المسجون يحصلون على المعاش في هذه الحالة
سبق

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم: إنه يحق لأفراد عائلة المشترك المسجون لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا الحصول على المعاش.

جاء ذلك عبر تغريدة توعوية نشرها حساب المؤسسة الأحد على "تويتر"، والذي كان قد أوضح قبل أيام أن النظام أجاز للمرأة المشتركة صرف معاش التقاعد إذا بلغت سن 55 سنة على الاقل، وتوافرت لديها مدة اشتراك في النظام لاتقل عن 120 شهرًا وترك العمل.

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
12:54 PM

التأمينات الاجتماعية: عائلة المسجون يحصلون على المعاش في هذه الحالة

قالت: النظام أجاز للمرأة المشتركة صَرف معاش التقاعد إذا بلغت سن 55 سنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم: إنه يحق لأفراد عائلة المشترك المسجون لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا الحصول على المعاش.

جاء ذلك عبر تغريدة توعوية نشرها حساب المؤسسة الأحد على "تويتر"، والذي كان قد أوضح قبل أيام أن النظام أجاز للمرأة المشتركة صرف معاش التقاعد إذا بلغت سن 55 سنة على الاقل، وتوافرت لديها مدة اشتراك في النظام لاتقل عن 120 شهرًا وترك العمل.

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