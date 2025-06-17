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بثنائية ليجانيس .. برشلونة يتربع على قمة الدوري الإسباني

وسط مطاردة شرسة من ريال مدريد

وسع برشلونة الفارق النقطي بينه ومنافسه ريال مدريد إلى خمس نقاط مؤقتًا ( في الصدارة) بعد فوزه على ليجانيس 2-0 في المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم الثلاثاء.
وسجل أنسو فاتي (42) والأرجنتيني ليونيل ميسي (69 من ركلة جزاء) الهدفين، ليرفع برشلونة رصيده إلى 64 نقطة مقابل 59 لريال مدريد الذي يخوض مباراته في هذه المرحلة على ملعبه ضد فالنسيا الخميس.
ونظرًا للبرنامج المضغوط في إسبانيا حيث يتوجب على كل فريق خوض 11 مباراة في مدى 37 يومًا أي مباراة كل ثلاثة أيام.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بثنائية ليجانيس .. برشلونة يتربع على قمة الدوري الإسباني
سبق

وسع برشلونة الفارق النقطي بينه ومنافسه ريال مدريد إلى خمس نقاط مؤقتًا ( في الصدارة) بعد فوزه على ليجانيس 2-0 في المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم الثلاثاء.
وسجل أنسو فاتي (42) والأرجنتيني ليونيل ميسي (69 من ركلة جزاء) الهدفين، ليرفع برشلونة رصيده إلى 64 نقطة مقابل 59 لريال مدريد الذي يخوض مباراته في هذه المرحلة على ملعبه ضد فالنسيا الخميس.
ونظرًا للبرنامج المضغوط في إسبانيا حيث يتوجب على كل فريق خوض 11 مباراة في مدى 37 يومًا أي مباراة كل ثلاثة أيام.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
01:45 AM

بثنائية ليجانيس .. برشلونة يتربع على قمة الدوري الإسباني

وسط مطاردة شرسة من ريال مدريد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وسع برشلونة الفارق النقطي بينه ومنافسه ريال مدريد إلى خمس نقاط مؤقتًا ( في الصدارة) بعد فوزه على ليجانيس 2-0 في المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم الثلاثاء.
وسجل أنسو فاتي (42) والأرجنتيني ليونيل ميسي (69 من ركلة جزاء) الهدفين، ليرفع برشلونة رصيده إلى 64 نقطة مقابل 59 لريال مدريد الذي يخوض مباراته في هذه المرحلة على ملعبه ضد فالنسيا الخميس.
ونظرًا للبرنامج المضغوط في إسبانيا حيث يتوجب على كل فريق خوض 11 مباراة في مدى 37 يومًا أي مباراة كل ثلاثة أيام.

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