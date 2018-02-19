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"الكاف" يوافق على تأجيل مباراة مصر والسنغال في تصفيات مونديال قطر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة نظيره الأفريقي "الكاف" على طلبه تأخير موعد مباراة الإياب أمام المنتخب السنغالي ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر لمدة 24 ساعة.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF علي الطلب المقدم من الاتحاد المصري لكرة القدم على تأخير موعد مباراة العودة أمام منتخب السنغال لمدة ٢٤ ساعة.

وأضاف البيان: "تصبح المواعيد النهائية لمباراتي المرحلة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم:
- مباراة الذهاب "مصر" يوم الجمعة 25 مارس 2022 الساعة 7:30 "بتوقيت القاهرة".
- مباراة العودة "السنغال" يوم الثلاثاء 29 مارس 2022 الساعة 5:00 "بتوقيت القاهرة"".

وتلتقي مصر بالسنغال في المباراتين الفاصلتين المؤهلتين لمونديال قطر في سيناريو مكرر لمواجهة الفريقين في نهائي كأس أمم أفريقيا، التي تفوق فيها رفاق ساديو ماني على "الفراعنة" بقيادة محمد صلاح.


وسيتأهل الفائز في مجموع المواجهتين مباشرة إلى مونديال قطر 2022.

الاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف منتخب مصر منتخب السنغال كأس العالم قطر

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"الكاف" يوافق على تأجيل مباراة مصر والسنغال في تصفيات مونديال قطر
سبق

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة نظيره الأفريقي "الكاف" على طلبه تأخير موعد مباراة الإياب أمام المنتخب السنغالي ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر لمدة 24 ساعة.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF علي الطلب المقدم من الاتحاد المصري لكرة القدم على تأخير موعد مباراة العودة أمام منتخب السنغال لمدة ٢٤ ساعة.

وأضاف البيان: "تصبح المواعيد النهائية لمباراتي المرحلة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم:
- مباراة الذهاب "مصر" يوم الجمعة 25 مارس 2022 الساعة 7:30 "بتوقيت القاهرة".
- مباراة العودة "السنغال" يوم الثلاثاء 29 مارس 2022 الساعة 5:00 "بتوقيت القاهرة"".

وتلتقي مصر بالسنغال في المباراتين الفاصلتين المؤهلتين لمونديال قطر في سيناريو مكرر لمواجهة الفريقين في نهائي كأس أمم أفريقيا، التي تفوق فيها رفاق ساديو ماني على "الفراعنة" بقيادة محمد صلاح.


وسيتأهل الفائز في مجموع المواجهتين مباشرة إلى مونديال قطر 2022.

18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443
06:50 PM

"الكاف" يوافق على تأجيل مباراة مصر والسنغال في تصفيات مونديال قطر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة نظيره الأفريقي "الكاف" على طلبه تأخير موعد مباراة الإياب أمام المنتخب السنغالي ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر لمدة 24 ساعة.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF علي الطلب المقدم من الاتحاد المصري لكرة القدم على تأخير موعد مباراة العودة أمام منتخب السنغال لمدة ٢٤ ساعة.

وأضاف البيان: "تصبح المواعيد النهائية لمباراتي المرحلة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم:
- مباراة الذهاب "مصر" يوم الجمعة 25 مارس 2022 الساعة 7:30 "بتوقيت القاهرة".
- مباراة العودة "السنغال" يوم الثلاثاء 29 مارس 2022 الساعة 5:00 "بتوقيت القاهرة"".

وتلتقي مصر بالسنغال في المباراتين الفاصلتين المؤهلتين لمونديال قطر في سيناريو مكرر لمواجهة الفريقين في نهائي كأس أمم أفريقيا، التي تفوق فيها رفاق ساديو ماني على "الفراعنة" بقيادة محمد صلاح.


وسيتأهل الفائز في مجموع المواجهتين مباشرة إلى مونديال قطر 2022.

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