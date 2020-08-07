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تعرف على مزايا تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالأجهزة الذكية

"الزكاة والدخل" توضح: يسمح بالتأكد من صحة المبلغ المقرر

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يقدم العديد من المزايا للمستخدمين.

وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": يمكنكم من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الذكية، التحقق من تسجيل الأفراد أو المنشآت في نظام ضريبة القيمة المضافة، وتقديم بلاغ عن مخالفة طُبقت في ضريبة القيمة المضافة، التأكد من أن مبلغ ضريبة القيمة المضافة صحيح، عن طريق حاسبة الضريبة.

وأضافت: من المزايا الحصول على معلومات وافرة حول ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة.

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تعرف على مزايا تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالأجهزة الذكية
سبق

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يقدم العديد من المزايا للمستخدمين.

وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": يمكنكم من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الذكية، التحقق من تسجيل الأفراد أو المنشآت في نظام ضريبة القيمة المضافة، وتقديم بلاغ عن مخالفة طُبقت في ضريبة القيمة المضافة، التأكد من أن مبلغ ضريبة القيمة المضافة صحيح، عن طريق حاسبة الضريبة.

وأضافت: من المزايا الحصول على معلومات وافرة حول ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة.

07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
05:54 PM

تعرف على مزايا تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالأجهزة الذكية

"الزكاة والدخل" توضح: يسمح بالتأكد من صحة المبلغ المقرر

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
278

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يقدم العديد من المزايا للمستخدمين.

وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": يمكنكم من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الذكية، التحقق من تسجيل الأفراد أو المنشآت في نظام ضريبة القيمة المضافة، وتقديم بلاغ عن مخالفة طُبقت في ضريبة القيمة المضافة، التأكد من أن مبلغ ضريبة القيمة المضافة صحيح، عن طريق حاسبة الضريبة.

وأضافت: من المزايا الحصول على معلومات وافرة حول ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة.

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