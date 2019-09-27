محافظ صامطة يرعى احتفال مركز السهي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ89

بمشاركة الأشقاء بلواء الحزم السوداني على بعد كيلومترات من الحد الجنوبي

على بعد كليو مترات من الشريط الحدودي، وبمشاركة من الأشقاء في لواء الحزم السوداني؛ سطر أهالي مركز السهي احتفالية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ89.

وفي التفاصيل: رعى محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، الحفل الذي نظمه مركز السهي والبلدية والمجلس البلدي؛ حيث بدأ الحفل الخطابي المعد بالمناسبة بالسلام الملكي، ثم بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعد ذلك ألقى رئيس مركز السهي عبدالله بن أحمد السهلي، كلمةً؛ رفع فيها التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

وإلى مقام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد حفظه الله, وإلى الأسرة الكريمة المالكة، وإلى الشعب السعودي الوفي، وإلى جنودنا الشجعان المرابطين على حدود هذه البلاد الطاهرة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ال89 للمملكة الحبيبة.

وأضاف: أنه في هذا اليوم توحدت البلاد وأُسِس هذا الكيان العملاق على يد المغفور له بإذن الله جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، لتتوالى وتتحقق إنجازات واسعة في شتى المجالات بتلاحمٍ قوي بين شعبٍ وفي وقيادةٍ حكيمة.

بعد ذلك ألقى الشاعر محمد المجربي، قصيدة شعرية وطنية مميزة أمتع بها ضيوف الحفل بتفاعلهم معها، وألقى الدكتور صالح بن إسماعيل القيسي مساعد وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود؛ كلمة الأهالي التي تطرق فيها لإنجازات الوطن وشعور الأهالي البهيج وهم يحتفلون على ضفاف هذا الشاطئ الجميل بهذه الفعاليات المميزة.

بعد ذلك بدأت العروض الفنية؛ حيث قدمت بلدية السهي والمجلس البلدي لوحة عرض جميلة؛ إهداء للجنود البواسل في الحد الجنوبي، شاركت فيها فرق فنية أبهرت الحضور، وشاهد الجميع الأوبريت الوطني الذي أمتع الضيوف الكرام بكلماته وطريقة أدائه المميزة على مسرح الحفل، قدمه الفنانان المبدعان حازم جدع ومحمد المكحل.

واختتم الحفل بتكريم أسر الشهداء بمركز السهي ومصابي الحد الجنوبي من أبناء المركز والجهات المشاركة والراعية للحفل، ثم انطلقت الألعاب النارية التي غطت سماء شاطئ السهي ابتهاجًا وفرحًا بهذه المناسبة الغالية.