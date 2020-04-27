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هولندا.. "كورونا" يرتفع بعدد مصابيه إلى 38.245

تسجيل 43 وفاة جديدة

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في هولندا، اليوم الاثنين، بواقع 400 إلى 38245 وتسجيل 43 وفاة جديدة، بحسب ما أعلنت السلطات الصحية في هولندا اليوم.

وبيّن معهد الصحة العامة في البلاد في نشرته اليومية، أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس يبلغ 4518، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار إلى أنه لا يسجل سوى الحالات المؤكدة، وأن الأعداد الفعلية أكبر من ذلك.

فيروس كورونا الجديد

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هولندا.. "كورونا" يرتفع بعدد مصابيه إلى 38.245
سبق

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في هولندا، اليوم الاثنين، بواقع 400 إلى 38245 وتسجيل 43 وفاة جديدة، بحسب ما أعلنت السلطات الصحية في هولندا اليوم.

وبيّن معهد الصحة العامة في البلاد في نشرته اليومية، أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس يبلغ 4518، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار إلى أنه لا يسجل سوى الحالات المؤكدة، وأن الأعداد الفعلية أكبر من ذلك.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
04:51 PM

هولندا.. "كورونا" يرتفع بعدد مصابيه إلى 38.245

تسجيل 43 وفاة جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في هولندا، اليوم الاثنين، بواقع 400 إلى 38245 وتسجيل 43 وفاة جديدة، بحسب ما أعلنت السلطات الصحية في هولندا اليوم.

وبيّن معهد الصحة العامة في البلاد في نشرته اليومية، أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس يبلغ 4518، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار إلى أنه لا يسجل سوى الحالات المؤكدة، وأن الأعداد الفعلية أكبر من ذلك.

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