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"الموارد" تضبط 1780 مخالفة لأنظمة العمل و185 مخالفة للاحترازات

بعد تنفيذ 17 ألف زيارة على منشآت القطاع الخاص في مختلف المناطق

نفّذت فرق الرقابة الميدانية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 17050 زيارة رقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 31 من شهر مارس، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بالقرارات

والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم سوق العمل وضبط المخالفات ومتابعة امتثال المنشآت للإجراءات الاحترازية والتوجيهات الصادرة في هذا الخصوص.

وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط (1782) مخالفة لأنظمة العمل و(186) مخالفة للإجراءات الاحترازية، فيما وجهت الوزارة (2145) إنذاراً.

وكانت الوزارة قد تلقت (1004) بلاغات واردة عبر مختلف وسائل التواصل، تعامل معها المختصون بشكل مباشر.

وأوضحت الوزارة أن جولاتها الرقابية مستمرة على منشآت القطاع الخاص كافة وفي جميع مناطق المملكة، مؤكدة أهمية الالتزام بتنفيذ القرارات المنظمة لسوق العمل تجنباً لإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة.

ودعت الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عبر تطبيق "معاً للرصد" المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد لاستقبال الشكاوى والبلاغات (19911).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الموارد" تضبط 1780 مخالفة لأنظمة العمل و185 مخالفة للاحترازات
سبق

نفّذت فرق الرقابة الميدانية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 17050 زيارة رقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 31 من شهر مارس، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بالقرارات

والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم سوق العمل وضبط المخالفات ومتابعة امتثال المنشآت للإجراءات الاحترازية والتوجيهات الصادرة في هذا الخصوص.

وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط (1782) مخالفة لأنظمة العمل و(186) مخالفة للإجراءات الاحترازية، فيما وجهت الوزارة (2145) إنذاراً.

وكانت الوزارة قد تلقت (1004) بلاغات واردة عبر مختلف وسائل التواصل، تعامل معها المختصون بشكل مباشر.

وأوضحت الوزارة أن جولاتها الرقابية مستمرة على منشآت القطاع الخاص كافة وفي جميع مناطق المملكة، مؤكدة أهمية الالتزام بتنفيذ القرارات المنظمة لسوق العمل تجنباً لإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة.

ودعت الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عبر تطبيق "معاً للرصد" المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد لاستقبال الشكاوى والبلاغات (19911).

03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442
01:14 PM

"الموارد" تضبط 1780 مخالفة لأنظمة العمل و185 مخالفة للاحترازات

بعد تنفيذ 17 ألف زيارة على منشآت القطاع الخاص في مختلف المناطق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت فرق الرقابة الميدانية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 17050 زيارة رقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 31 من شهر مارس، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بالقرارات

والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم سوق العمل وضبط المخالفات ومتابعة امتثال المنشآت للإجراءات الاحترازية والتوجيهات الصادرة في هذا الخصوص.

وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط (1782) مخالفة لأنظمة العمل و(186) مخالفة للإجراءات الاحترازية، فيما وجهت الوزارة (2145) إنذاراً.

وكانت الوزارة قد تلقت (1004) بلاغات واردة عبر مختلف وسائل التواصل، تعامل معها المختصون بشكل مباشر.

وأوضحت الوزارة أن جولاتها الرقابية مستمرة على منشآت القطاع الخاص كافة وفي جميع مناطق المملكة، مؤكدة أهمية الالتزام بتنفيذ القرارات المنظمة لسوق العمل تجنباً لإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة.

ودعت الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عبر تطبيق "معاً للرصد" المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد لاستقبال الشكاوى والبلاغات (19911).

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