النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

من قبل الحدث.. "صحة عسير": مصابو هجوم مطار أبها الإرهابي حالتهم جيدة

قالت: خلال الساعات القادمة ستشهد خروج المزيد منهم

كشفت صحة عسير أنه وفور تلقي غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بلاغاً عن الهجوم الإرهابي الذي شهده مطار أبها الدولي يوم الأحد ٢٠/١٠/١٤٤٠هـ؛ فقد تم استنفار الفرق الطبية والإسعافية اللازمة في المنطقة، وتطبيق خطط الطوارئ المعدة مسبقاً في مثل هذه الحالات وتجهيز أقسام الطوارئ والطواقم الطبية بها لاستقبال أي حالات وتوجيه العدد اللازم من الفرق الإسعافية والطواقم الطبية ومركبات التدخل السريع المتقدمة وفرق القيادة الميدانية إلى موقع الحدث، وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات بالوزارة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع أن الهجوم الإرهابي نتج عنه استشهاد مقيم من الجنسية السورية - رحمه الله-، وإصابة (21) من المدنيين ومن جنسيات مختلفة، (13) من الجنسية السعودية، و(4) من الجنسية الهندية، و(2) من الجنسية المصرية، و(2) من الجنسية البنغلاديشية، ومن بين المصابين (3) نساء، وكذلك طفلان، وقد تم نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء الإصابات، غادر منهم (3) المستشفى، ولا تزال (18) حالة تتلقى العلاج، من بينها (13) حالة إصاباتهم طفيفة، و(3) حالات متوسطة وحالتان حرجتان.

وأبان آل شايع أن حالتين من الحالات المتوسطة تم إدخالهما لغرفة العلميات نتيجة إصابتهما ببعض الجروح الغائرة، كما أن الحالتين الحرجتين إلى حد ما مستقرتين . مبيناً أن صحة عسير قد بدأت في الدعم النفسي والعلاج بالترفيه للأطفال المصابين من الجنسية الهندية، الوضع العام للمصابين مطمئن ولله الحمد.

وتوقع آل شايع بأنه وفي الساعات القادمة خروج عدد أكبر من الحالات الطفيفة والمتوسطة، وما يهمنا في المقام الأول هو الاطمئنان على استقرار تلك الحالات وأن تكون جميع الحالات استوفت الخدمة الطبية الضرورية لها.

ونوه بأن صحة المنطقة تعكف على تقديم العناية الطبية اللازمة لجميع الحالات عبر كوادر طبية مؤهلة من مختلف التخصصات، ويتم تقديم جميع الخدمات والعناية الطبية للمصابين - نسأل الله لهم الشفاء العاجل -، مع تقديم الدعم والتأهيل النفسي اللازم للحالات التي تحتاج لذلك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
من قبل الحدث.. "صحة عسير": مصابو هجوم مطار أبها الإرهابي حالتهم جيدة
سبق

كشفت صحة عسير أنه وفور تلقي غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بلاغاً عن الهجوم الإرهابي الذي شهده مطار أبها الدولي يوم الأحد ٢٠/١٠/١٤٤٠هـ؛ فقد تم استنفار الفرق الطبية والإسعافية اللازمة في المنطقة، وتطبيق خطط الطوارئ المعدة مسبقاً في مثل هذه الحالات وتجهيز أقسام الطوارئ والطواقم الطبية بها لاستقبال أي حالات وتوجيه العدد اللازم من الفرق الإسعافية والطواقم الطبية ومركبات التدخل السريع المتقدمة وفرق القيادة الميدانية إلى موقع الحدث، وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات بالوزارة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع أن الهجوم الإرهابي نتج عنه استشهاد مقيم من الجنسية السورية - رحمه الله-، وإصابة (21) من المدنيين ومن جنسيات مختلفة، (13) من الجنسية السعودية، و(4) من الجنسية الهندية، و(2) من الجنسية المصرية، و(2) من الجنسية البنغلاديشية، ومن بين المصابين (3) نساء، وكذلك طفلان، وقد تم نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء الإصابات، غادر منهم (3) المستشفى، ولا تزال (18) حالة تتلقى العلاج، من بينها (13) حالة إصاباتهم طفيفة، و(3) حالات متوسطة وحالتان حرجتان.

وأبان آل شايع أن حالتين من الحالات المتوسطة تم إدخالهما لغرفة العلميات نتيجة إصابتهما ببعض الجروح الغائرة، كما أن الحالتين الحرجتين إلى حد ما مستقرتين . مبيناً أن صحة عسير قد بدأت في الدعم النفسي والعلاج بالترفيه للأطفال المصابين من الجنسية الهندية، الوضع العام للمصابين مطمئن ولله الحمد.

وتوقع آل شايع بأنه وفي الساعات القادمة خروج عدد أكبر من الحالات الطفيفة والمتوسطة، وما يهمنا في المقام الأول هو الاطمئنان على استقرار تلك الحالات وأن تكون جميع الحالات استوفت الخدمة الطبية الضرورية لها.

ونوه بأن صحة المنطقة تعكف على تقديم العناية الطبية اللازمة لجميع الحالات عبر كوادر طبية مؤهلة من مختلف التخصصات، ويتم تقديم جميع الخدمات والعناية الطبية للمصابين - نسأل الله لهم الشفاء العاجل -، مع تقديم الدعم والتأهيل النفسي اللازم للحالات التي تحتاج لذلك.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
04:35 PM

من قبل الحدث.. "صحة عسير": مصابو هجوم مطار أبها الإرهابي حالتهم جيدة

قالت: خلال الساعات القادمة ستشهد خروج المزيد منهم

A A A
رائد القرفي - أبها
1
2,333

كشفت صحة عسير أنه وفور تلقي غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بلاغاً عن الهجوم الإرهابي الذي شهده مطار أبها الدولي يوم الأحد ٢٠/١٠/١٤٤٠هـ؛ فقد تم استنفار الفرق الطبية والإسعافية اللازمة في المنطقة، وتطبيق خطط الطوارئ المعدة مسبقاً في مثل هذه الحالات وتجهيز أقسام الطوارئ والطواقم الطبية بها لاستقبال أي حالات وتوجيه العدد اللازم من الفرق الإسعافية والطواقم الطبية ومركبات التدخل السريع المتقدمة وفرق القيادة الميدانية إلى موقع الحدث، وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات بالوزارة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع أن الهجوم الإرهابي نتج عنه استشهاد مقيم من الجنسية السورية - رحمه الله-، وإصابة (21) من المدنيين ومن جنسيات مختلفة، (13) من الجنسية السعودية، و(4) من الجنسية الهندية، و(2) من الجنسية المصرية، و(2) من الجنسية البنغلاديشية، ومن بين المصابين (3) نساء، وكذلك طفلان، وقد تم نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء الإصابات، غادر منهم (3) المستشفى، ولا تزال (18) حالة تتلقى العلاج، من بينها (13) حالة إصاباتهم طفيفة، و(3) حالات متوسطة وحالتان حرجتان.

وأبان آل شايع أن حالتين من الحالات المتوسطة تم إدخالهما لغرفة العلميات نتيجة إصابتهما ببعض الجروح الغائرة، كما أن الحالتين الحرجتين إلى حد ما مستقرتين . مبيناً أن صحة عسير قد بدأت في الدعم النفسي والعلاج بالترفيه للأطفال المصابين من الجنسية الهندية، الوضع العام للمصابين مطمئن ولله الحمد.

وتوقع آل شايع بأنه وفي الساعات القادمة خروج عدد أكبر من الحالات الطفيفة والمتوسطة، وما يهمنا في المقام الأول هو الاطمئنان على استقرار تلك الحالات وأن تكون جميع الحالات استوفت الخدمة الطبية الضرورية لها.

ونوه بأن صحة المنطقة تعكف على تقديم العناية الطبية اللازمة لجميع الحالات عبر كوادر طبية مؤهلة من مختلف التخصصات، ويتم تقديم جميع الخدمات والعناية الطبية للمصابين - نسأل الله لهم الشفاء العاجل -، مع تقديم الدعم والتأهيل النفسي اللازم للحالات التي تحتاج لذلك.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,170
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,022
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,621
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,920

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة