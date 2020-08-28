"العثيمين" يُدين استمرار الحوثيين في استهداف المدنيين بالمملكة

بعد إطلاق طائرة "مفخخة" باتجاه الأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، عن إدانته الشديدة لإطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار "مفخخة" باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية؛ حيث تمكّن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وشدد "العثيمين" على إدانة منظمة التعاون الإسلامي لاستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية ومَن يمدها بالمال والسلاح في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.