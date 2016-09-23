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بعد تسللهم إليها لساعات.. "الشرعية" تنتزع مواقع إستراتيجية من الحوثيين في شبوة

مقاتلات التحالف شنت ضربات على أهداف للميليشيا

استعاد الجيش الوطني اليمني، مسنودًا بالمقاومة الشعبية، اليوم (الأربعاء)، عدداً من المواقع الإستراتيجية والمهمة بمديرية عسيلان في محافظة شبوة، عقب استيلاء فلول ميليشيا الحوثي الانقلابية عليها لساعات فقط.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن جنود الجيش والمقاومة خاضوا معارك ضارية مع عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المتمركزة فيها، وانتزعوا منهم المواقع.

وبين المصدر أن جنود الجيش والمقاومة يواصلون تقدمهم في اتجاه مدينة النقوب المركز التجاري لمديرية عسيلان.

ولفت إلى أن طيران التحالف العربي شن ضربات على أهداف عديدة لميليشيا الحوثي التابعة لإيران.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد تسللهم إليها لساعات.. "الشرعية" تنتزع مواقع إستراتيجية من الحوثيين في شبوة
سبق

استعاد الجيش الوطني اليمني، مسنودًا بالمقاومة الشعبية، اليوم (الأربعاء)، عدداً من المواقع الإستراتيجية والمهمة بمديرية عسيلان في محافظة شبوة، عقب استيلاء فلول ميليشيا الحوثي الانقلابية عليها لساعات فقط.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن جنود الجيش والمقاومة خاضوا معارك ضارية مع عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المتمركزة فيها، وانتزعوا منهم المواقع.

وبين المصدر أن جنود الجيش والمقاومة يواصلون تقدمهم في اتجاه مدينة النقوب المركز التجاري لمديرية عسيلان.

ولفت إلى أن طيران التحالف العربي شن ضربات على أهداف عديدة لميليشيا الحوثي التابعة لإيران.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
04:26 PM

بعد تسللهم إليها لساعات.. "الشرعية" تنتزع مواقع إستراتيجية من الحوثيين في شبوة

مقاتلات التحالف شنت ضربات على أهداف للميليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استعاد الجيش الوطني اليمني، مسنودًا بالمقاومة الشعبية، اليوم (الأربعاء)، عدداً من المواقع الإستراتيجية والمهمة بمديرية عسيلان في محافظة شبوة، عقب استيلاء فلول ميليشيا الحوثي الانقلابية عليها لساعات فقط.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن جنود الجيش والمقاومة خاضوا معارك ضارية مع عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المتمركزة فيها، وانتزعوا منهم المواقع.

وبين المصدر أن جنود الجيش والمقاومة يواصلون تقدمهم في اتجاه مدينة النقوب المركز التجاري لمديرية عسيلان.

ولفت إلى أن طيران التحالف العربي شن ضربات على أهداف عديدة لميليشيا الحوثي التابعة لإيران.

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