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بسبب جائحة كورونا.."فيفا" يؤجل مونديال الشباب والناشئين حتى 2023

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الخميس، إن كأس العالم المقبلة للشباب تحت 20 عاماً في إندونيسيا وللناشئين تحت 17 عاماً في بيرو، قد تم تأجيلهما إلى عام 2023 بسبب جائحة كورونا.

وقال الفيفا في بيان له "لا تزال جائحة كوفيد-19 تمثل تحدياً لاستضافة الأحداث الرياضية الدولية ولها تأثير مقيد على السفر بين الدول".

وتابع: "يود فيفا أن يعرب عن امتنانه للاتحادات المضيفة للبطولتين، وكذلك السلطات في إندونيسيا وبيرو على التزامهم والاستعدادات التي تمت حتى الآن لاستضافة البطولتين".

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بسبب جائحة كورونا.."فيفا" يؤجل مونديال الشباب والناشئين حتى 2023
سبق

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الخميس، إن كأس العالم المقبلة للشباب تحت 20 عاماً في إندونيسيا وللناشئين تحت 17 عاماً في بيرو، قد تم تأجيلهما إلى عام 2023 بسبب جائحة كورونا.

وقال الفيفا في بيان له "لا تزال جائحة كوفيد-19 تمثل تحدياً لاستضافة الأحداث الرياضية الدولية ولها تأثير مقيد على السفر بين الدول".

وتابع: "يود فيفا أن يعرب عن امتنانه للاتحادات المضيفة للبطولتين، وكذلك السلطات في إندونيسيا وبيرو على التزامهم والاستعدادات التي تمت حتى الآن لاستضافة البطولتين".

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
08:18 PM

بسبب جائحة كورونا.."فيفا" يؤجل مونديال الشباب والناشئين حتى 2023

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الخميس، إن كأس العالم المقبلة للشباب تحت 20 عاماً في إندونيسيا وللناشئين تحت 17 عاماً في بيرو، قد تم تأجيلهما إلى عام 2023 بسبب جائحة كورونا.

وقال الفيفا في بيان له "لا تزال جائحة كوفيد-19 تمثل تحدياً لاستضافة الأحداث الرياضية الدولية ولها تأثير مقيد على السفر بين الدول".

وتابع: "يود فيفا أن يعرب عن امتنانه للاتحادات المضيفة للبطولتين، وكذلك السلطات في إندونيسيا وبيرو على التزامهم والاستعدادات التي تمت حتى الآن لاستضافة البطولتين".

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