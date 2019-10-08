لا يغطي الركبتين .. إدارة ثانوية بالكويت تمزّق "مريول" طالبة والأم تشتكي

والدتها: نقاشاتي معهن تحولت لـ "سوالف" .. ولا يوجد قانون يجبرهن على الحجاب

عبّرت ولية أمر طالبة في إحدى ثانويات الكويت بمنطقة العاصمة التعليمية عن صدمتها؛ لتعرُّض ابنتها لإهانة من نوع خاص، حيث مزّقت إدارة المدرسة "مريولها المدرسي" لإطالته "لأنه قصير ويجب أن يغطي الركبتين".

وقالت والدة الطالبة في الصف الحادي عشر علمي: "فُوجئت بملابس ابنتي الممزقة، وإن كانت إدارة المدرسة تقبل ذلك على أبنائها فأنا لا أقبله على أبنائي.. كان يجب إبلاغي بالأمر، علماً بأن المريول عادي جداً ولا أعتقد أن هناك قانوناً يجبر الطالبات على الحجاب أو المريول الطويل"، مشيرة إلى أن "إدارة المدرسة رفضت استقبال ابنتي منذ يوم الخميس الفائت".

وبحسب صحيفة "الرأي" أضافت والدة الطالبة: «توجهت بعد الحادثة مباشرة إلى المدرسة لمناقشة هذا الإجراء غير المبرر وغير التربوي، إلا أنني دخلت في مشادة طويلة مع إدارتها التي يبدو أنها ترغب في فرض الحجاب والمريول الطويل على ابنتي بالقوة، وأنا أعلم تماماً عدم وجود قانون في وزارة التربية يجبر الطالبات على ذلك».

وأكملت أن «إدارة المدرسة أبلغتني بأن ابنتي لن تدخل الامتحان، وقد دخلت مع إدارة المدرسة في مشادات خلت -مع الأسف- من الجانب التربوي وتحولت إلى (سوالف حريم) أفضت إلى حرمان ابنتي من دخول المدرسة، وأناشد كلاً من وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي؛ ووكيل وزارته الدكتور سعود الحربي؛ ووكيل التعليم العام أسامة السلطان؛ التدخل فوراً لوقف هذا العبث والتصرف الشخصي غير اللائق مع ابنتي، راجية الإسراع في تسهيل إجراءات نقلها إلى مدرسة أخرى حفاظاً على مستقبلها الدراسي».

من جانبها، أكّدت مديرة الشؤون التعليمية في منطقة العاصمة التعليمية شكرية السعيدي؛ لـ «الرأي»، أن «تصرف المدرسة -إن صحت رواية الأم- مرفوضٌ جملة وتفصيلاً، وعلى والدتها تقديم شكوى في المنطقة لتطبيق العقوبة اللازمة على المدرسة»، مبينة أن «التصرف الصحيح في مثل هذه الأمور إبلاغ ولي الأمر بذلك إن كان المريول قصيراً ويظهر الطالبة بشكل غير لائق أمام الموجّهين أو أيّ زائر للمدرسة».