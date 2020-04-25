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بقرار وزاري.. إقرار الدليل الإجرائي للوقاية من فيروس "كورونا" في مكان العمل

ضمن مبادرة "الموارد البشرية" لحماية العاملين في مقارّ أعمالهم

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً وزارياً يقضي بالموافقة على اعتماد الدليل الإرشادي للوقاية من فيروس "كورونا" في مكان العمل؛ ليكون دليلاً إجرائياً للوقاية من فيروس "كورونا" في مكان العمل وفقاً للصيغة المرافقة مع القرار.

وجاء في الفقرة الثانية من القرار الوزاري إلزام منشآت القطاع الخاص التي تعمل ضمن الأنشطة المستثناة من قرار تعليق الحضور لمقرات العمل لمكافحة "كورونا" باتباع التعليمات المذكورة في الدليل الإجرائي للوقاية من فيروس "كورونا" في مكان العمل بالإضافة إلى تعليمات الجهات الرسمية لتجنب الإصابة بفيروس (COVID-19) وتقديم ما يثبت ذلك لمفتشي الوزارة أثناء الجولات التفتيشية.

ويأتي هذا القرار ضمن مبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحماية العاملين في مقارّ أعمالهم من الإصابة بفيروس "كورونا"، وحرصاً من الوزارة على سلامة العاملين في القطاع الخاص ومساندة لجهود الدولة بكل قطاعاتها للحد من انتشار فيروس "كورونا" (COVID-19).

وأوضحت الوزارة في بيانها أن المخالف لهذا القرار ستُطبق بحقه العقوبات التي تقضي بها أنظمة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الموضحة بجدول العقوبات الصادر بالقرار الوزاري رقم 178743 وتاريخ 27/ 9/ 1440هـ.

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بقرار وزاري.. إقرار الدليل الإجرائي للوقاية من فيروس "كورونا" في مكان العمل
سبق

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً وزارياً يقضي بالموافقة على اعتماد الدليل الإرشادي للوقاية من فيروس "كورونا" في مكان العمل؛ ليكون دليلاً إجرائياً للوقاية من فيروس "كورونا" في مكان العمل وفقاً للصيغة المرافقة مع القرار.

وجاء في الفقرة الثانية من القرار الوزاري إلزام منشآت القطاع الخاص التي تعمل ضمن الأنشطة المستثناة من قرار تعليق الحضور لمقرات العمل لمكافحة "كورونا" باتباع التعليمات المذكورة في الدليل الإجرائي للوقاية من فيروس "كورونا" في مكان العمل بالإضافة إلى تعليمات الجهات الرسمية لتجنب الإصابة بفيروس (COVID-19) وتقديم ما يثبت ذلك لمفتشي الوزارة أثناء الجولات التفتيشية.

ويأتي هذا القرار ضمن مبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحماية العاملين في مقارّ أعمالهم من الإصابة بفيروس "كورونا"، وحرصاً من الوزارة على سلامة العاملين في القطاع الخاص ومساندة لجهود الدولة بكل قطاعاتها للحد من انتشار فيروس "كورونا" (COVID-19).

وأوضحت الوزارة في بيانها أن المخالف لهذا القرار ستُطبق بحقه العقوبات التي تقضي بها أنظمة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الموضحة بجدول العقوبات الصادر بالقرار الوزاري رقم 178743 وتاريخ 27/ 9/ 1440هـ.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
05:02 PM
اخر تعديل
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
11:00 PM

بقرار وزاري.. إقرار الدليل الإجرائي للوقاية من فيروس "كورونا" في مكان العمل

ضمن مبادرة "الموارد البشرية" لحماية العاملين في مقارّ أعمالهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً وزارياً يقضي بالموافقة على اعتماد الدليل الإرشادي للوقاية من فيروس "كورونا" في مكان العمل؛ ليكون دليلاً إجرائياً للوقاية من فيروس "كورونا" في مكان العمل وفقاً للصيغة المرافقة مع القرار.

وجاء في الفقرة الثانية من القرار الوزاري إلزام منشآت القطاع الخاص التي تعمل ضمن الأنشطة المستثناة من قرار تعليق الحضور لمقرات العمل لمكافحة "كورونا" باتباع التعليمات المذكورة في الدليل الإجرائي للوقاية من فيروس "كورونا" في مكان العمل بالإضافة إلى تعليمات الجهات الرسمية لتجنب الإصابة بفيروس (COVID-19) وتقديم ما يثبت ذلك لمفتشي الوزارة أثناء الجولات التفتيشية.

ويأتي هذا القرار ضمن مبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحماية العاملين في مقارّ أعمالهم من الإصابة بفيروس "كورونا"، وحرصاً من الوزارة على سلامة العاملين في القطاع الخاص ومساندة لجهود الدولة بكل قطاعاتها للحد من انتشار فيروس "كورونا" (COVID-19).

وأوضحت الوزارة في بيانها أن المخالف لهذا القرار ستُطبق بحقه العقوبات التي تقضي بها أنظمة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الموضحة بجدول العقوبات الصادر بالقرار الوزاري رقم 178743 وتاريخ 27/ 9/ 1440هـ.

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