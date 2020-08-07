الكويت تسجل 682 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وحالتي وفاة

إجمالي الوفيات بالعراق 5236 حالة.. و258.099 متعافيًا بباكستان

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، تسجيل 682 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 70727 حالة؛ فيما سجلت حالتي وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 471 حالة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند أن من بين الحالات التي ثبتت إصابتها، حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وقال: حالات الإصابة الـ682 تضمنت 461 حالة لمواطنين كويتيين و221 حالة لغير الكويتيين.

وأضاف "السند": عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 124 حالة؛ ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، 7926 حالة.

من ناحية أخرى، سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 3461 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 851 في بغداد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 144064 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، بتسجيل 75 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5236؛ فيما تم تسجيل 2172 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 103197 حالة.

وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 35631، منهم 566 في العناية المركزة.

في سياق متصل، سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 17 حالة وفاة، و782 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 282644 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 6052 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 258099 حالة، بينما توجد 826 حالة في وضع حرج.