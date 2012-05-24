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وزير الخارجية الأمريكي يبدأ زيارة إلى الشرق الأوسط

يتوجه إلى إسرائيل والضفة الغربية ومصر والأردن

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الاثنين) إلى منطقة الشرق الأوسط للاجتماع مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين وقادة آخرين في المنطقة، في الوقت الذي دخل فيه وقف إطلاق النار عقب أعنف قتال منذ سنوات بين إسرائيل المقاومة الفلسطينية يومه الرابع.

وأوضحت وزارة الخارجية أن "بلينكن" سيسافر إلى القدس والضفة الغربية والقاهرة وعمّان خلال زيارته الممتدة إلى الخميس المقبل، وسيعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله عاهل الأردن، وفقاً لـ"رويترز".

من ناحيته، ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن في معرض الإعلان عن الزيارة، أنه طلب من "بلينكن" القيام بهذه الرحلة بعد المساعي الدبلوماسية التي استهدفت وقف أسوأ تفجر للعنف بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية منذ سنوات.

وقال "بايدن" في بيان أصدره البيت الأبيض: "سيلتقي بلينكن بقادة إسرائيل لبحث التزامنا الراسخ بأمن إسرائيل، وسيواصل مساعي إدارتنا لبناء العلاقات ودعم الشعب الفلسطيني والقيادات الفلسطينية بعد سنوات من الإهمال".

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزير الخارجية الأمريكي يبدأ زيارة إلى الشرق الأوسط
سبق

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الاثنين) إلى منطقة الشرق الأوسط للاجتماع مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين وقادة آخرين في المنطقة، في الوقت الذي دخل فيه وقف إطلاق النار عقب أعنف قتال منذ سنوات بين إسرائيل المقاومة الفلسطينية يومه الرابع.

وأوضحت وزارة الخارجية أن "بلينكن" سيسافر إلى القدس والضفة الغربية والقاهرة وعمّان خلال زيارته الممتدة إلى الخميس المقبل، وسيعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله عاهل الأردن، وفقاً لـ"رويترز".

من ناحيته، ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن في معرض الإعلان عن الزيارة، أنه طلب من "بلينكن" القيام بهذه الرحلة بعد المساعي الدبلوماسية التي استهدفت وقف أسوأ تفجر للعنف بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية منذ سنوات.

وقال "بايدن" في بيان أصدره البيت الأبيض: "سيلتقي بلينكن بقادة إسرائيل لبحث التزامنا الراسخ بأمن إسرائيل، وسيواصل مساعي إدارتنا لبناء العلاقات ودعم الشعب الفلسطيني والقيادات الفلسطينية بعد سنوات من الإهمال".

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
04:45 PM

وزير الخارجية الأمريكي يبدأ زيارة إلى الشرق الأوسط

يتوجه إلى إسرائيل والضفة الغربية ومصر والأردن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الاثنين) إلى منطقة الشرق الأوسط للاجتماع مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين وقادة آخرين في المنطقة، في الوقت الذي دخل فيه وقف إطلاق النار عقب أعنف قتال منذ سنوات بين إسرائيل المقاومة الفلسطينية يومه الرابع.

وأوضحت وزارة الخارجية أن "بلينكن" سيسافر إلى القدس والضفة الغربية والقاهرة وعمّان خلال زيارته الممتدة إلى الخميس المقبل، وسيعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله عاهل الأردن، وفقاً لـ"رويترز".

من ناحيته، ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن في معرض الإعلان عن الزيارة، أنه طلب من "بلينكن" القيام بهذه الرحلة بعد المساعي الدبلوماسية التي استهدفت وقف أسوأ تفجر للعنف بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية منذ سنوات.

وقال "بايدن" في بيان أصدره البيت الأبيض: "سيلتقي بلينكن بقادة إسرائيل لبحث التزامنا الراسخ بأمن إسرائيل، وسيواصل مساعي إدارتنا لبناء العلاقات ودعم الشعب الفلسطيني والقيادات الفلسطينية بعد سنوات من الإهمال".

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