النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد" تنبه باستمرار هطول الأمطار الرعدية على المدينة المنورة

تشمل الأحمر والعشيش ورخو.. وتستمر حتى الساعة 11 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة المدينة المنورة.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مركز الأحمر والعشيش ورخو والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة إلى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الأحد.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب واتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الأجواء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد" تنبه باستمرار هطول الأمطار الرعدية على المدينة المنورة
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة المدينة المنورة.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مركز الأحمر والعشيش ورخو والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة إلى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الأحد.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب واتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الأجواء.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
08:31 PM

"الأرصاد" تنبه باستمرار هطول الأمطار الرعدية على المدينة المنورة

تشمل الأحمر والعشيش ورخو.. وتستمر حتى الساعة 11 مساء

A A A
ماجد الرفاعي - المدينة المنورة
5
6,873

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة المدينة المنورة.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مركز الأحمر والعشيش ورخو والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة إلى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الأحد.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب واتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الأجواء.

شارك برأيك
89
495

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,493
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
40,857
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,012
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,350

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني
مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

ماجد الحربي
"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

خالد الحقباني
سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

صالح السعيد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة