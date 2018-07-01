"الأرصاد" تنبه باستمرار هطول الأمطار الرعدية على المدينة المنورة

تشمل الأحمر والعشيش ورخو.. وتستمر حتى الساعة 11 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة المدينة المنورة.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مركز الأحمر والعشيش ورخو والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة إلى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الأحد.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب واتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الأجواء.