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‏"الصحة" تنشر فيديو مدته 45 ثانية عن خدمة المسار السريع لفحص "كورونا"

لمن يتم استدعاؤهم بعد التقصي الوبائي.. والنتيجة تصدر خلال 72 ساعة

نشرت وزارة الصحة فيديو عبر حسابها الرسمي على تويتر ‏‫⁦‪@SaudiMOH⁩ تحت وسم ‏⁧‫#كلنا_مسؤول يوضح كيف يمكن خلال ٤٥ ثانية فقط خدمة المسار السريع لفحص فيروس ⁧‫#كورونا⁩ الجديد المخصصة لمن يتم استدعاؤهم بعد التقصي الوبائي.

وتصدر النتيجة خلال 72 ساعة، حيث تُسهم الخدمة السريعة في حماية المراجعين من خطر العدوى داخل المستشفى.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‏"الصحة" تنشر فيديو مدته 45 ثانية عن خدمة المسار السريع لفحص "كورونا"
سبق

نشرت وزارة الصحة فيديو عبر حسابها الرسمي على تويتر ‏‫⁦‪@SaudiMOH⁩ تحت وسم ‏⁧‫#كلنا_مسؤول يوضح كيف يمكن خلال ٤٥ ثانية فقط خدمة المسار السريع لفحص فيروس ⁧‫#كورونا⁩ الجديد المخصصة لمن يتم استدعاؤهم بعد التقصي الوبائي.

وتصدر النتيجة خلال 72 ساعة، حيث تُسهم الخدمة السريعة في حماية المراجعين من خطر العدوى داخل المستشفى.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
02:23 AM

‏"الصحة" تنشر فيديو مدته 45 ثانية عن خدمة المسار السريع لفحص "كورونا"

لمن يتم استدعاؤهم بعد التقصي الوبائي.. والنتيجة تصدر خلال 72 ساعة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
6,330

نشرت وزارة الصحة فيديو عبر حسابها الرسمي على تويتر ‏‫⁦‪@SaudiMOH⁩ تحت وسم ‏⁧‫#كلنا_مسؤول يوضح كيف يمكن خلال ٤٥ ثانية فقط خدمة المسار السريع لفحص فيروس ⁧‫#كورونا⁩ الجديد المخصصة لمن يتم استدعاؤهم بعد التقصي الوبائي.

وتصدر النتيجة خلال 72 ساعة، حيث تُسهم الخدمة السريعة في حماية المراجعين من خطر العدوى داخل المستشفى.

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