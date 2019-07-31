"كاس" تنقض قرار الاتحاد الأفريقي في نهائي دوري الأبطال

نقضت محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، الأربعاء؛ قرار الاتحاد الأفريقي في قضية نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019، والذي جمع الترجّي التونسي ونظيره الوداد المغربي.

وقرّرت المحكمة الدولية إعادة الملف إلى الاتحاد الأفريقي بعد نظرها في الاعتراضين اللذين تقدّم بهما ناديا الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي ضد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بإعادة مباراة إياب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وكانت المحكمة قد أعلنت في وقت سابق من يوليو الجاري، عبر موقعها على الإنترنت؛ أنها ستعلن قرارها النهائي في موعد أقصاه 31 يوليو.

وكان الفريقان قد تعادلا 1-1 ذهابًا في الدار البيضاء، ثم التقيا في مباراة الإياب في رادس بتونس يوم 31 مايو، وقد توقفت عند الدقيقة 60، بينما كان الترجي متقدمًا بهدف نظيف؛ حيث رفض الوداد استكمال المباراة إلا بعد لجوء الحكم لنظام حكم الفيديو المساعد (فار) إثر إلغاء هدف للفريق في الدقيقة 60.

وبعد ساعة ونصف الساعة من التوقف، قرّر الحكم الجامبي باكاري جاساما إنهاء المباراة بانسحاب الوداد واحتساب اللقاء لصالح الترجي، معلنًا فوز الترجي باللقب لانسحاب لاعبي الوداد، وذلك بقرار من مسؤولي الكاف.

وجرى تتويج الترجي، وتسلّم لاعبوه الميداليات في مراسم احتفالية، لكن اللجنة التنفيذية للكاف أعلنت في الخامس من يونيو الماضي، في اجتماع طارئ لها في العاصمة الفرنسية باريس، عن قرارها بإعادة المباراة في ملعب محايد؛ لعدم توفر "الظروف الأمنية الملائمة" في تونس، مع سحب اللقب والميداليات من الترجي.

وبحسب بيان "كاس": اعترض كلا الفريقين على هذا القرار؛ حيث طلب الوداد إلغاءه ومنحه اللقب والجائزة المالية في حال اعتباره فائزًا، بينما طلب الترجي من حيث المبدأ إلغاء قرار كاف واعتباره باطلًا؛ وتمكينه بالتالي من الاحتفاظ باللقب والميداليات التي استلمها يوم 31 مايو، ومطالبة كاف بتسديد الجائزة المالية.