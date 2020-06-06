توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على أجزاء من منطقة حائل. وقالت "الأرصاد": تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

"الأرصاد": أمطار ورياح نشطة على حائل وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-06 توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على أجزاء من منطقة حائل.



وقالت "الأرصاد": تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441 02:20 PM

"الأرصاد": أمطار ورياح نشطة على حائل مع أتربة وغبار يحدّ من مدى الرؤية الأفقية





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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على أجزاء من منطقة حائل.



وقالت "الأرصاد": تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.