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"الفروة".. رداء الشتاء في الحدود الشمالية و"الطفيلية" الأغلى بـ 1800 ريال

تستغرق صناعتها نحو 8 أيام ما بين تنقيع الصوف والجلد والتنظيف والكسو

يستهوي رداء الشتاء المعروف بـ"الفروة" أهالي منطقة الحدود الشمالية مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

وتشبه "الفروة" في تصميمها المشلح، إلا أنها مكسوة من الداخل بالفرو المصنوع من صوف الأغنام الناعم والمهدب.

وتعد "الفروة الطفيلية" من أبرز أنواع الفرو، وهي أغلى الأنواع، حيث يصل سعرها إلى أكثر من "1800 ريال"، وتكون مصنوعة من جلد وصوف الأغنام الصغيرة وتفضل لخفة الوزن ورقة الملمس.

ويوجد نوع آخر يسمى "الفروة الطليانية"، وهي أقل مستوى من الطفيلية، ويقدر سعرها بنحو 700 ريال، إضافة إلى "فروة الراعي" المصنوعة من صوف الخروف؛ وهي ذات صوف كثيف، ويقتنيها غالباً أصحاب المواشي ومَن يعملون معهم في الرعي، وتكون أسعارها من 300 ريال إلى 400 ريال، إضافة إلى الفرو الصناعي، وهو يعد الأقل سعراً، وتكون أسعاره من 150 ريالاً إلى 200 ريال.

وتعد منطقة الحدود الشمالية من المناطق التي تشتهر بحرفة صناعة الفرو والمتاجرة بها؛ لكونها منطقة رعوية لوفرة المواشي والأغنام، وتشهد إقبالاً متزايداً لاقتناء الفرو بجميع أنواعه، خصوصاً فروة الطفيلي لكبار السن.

وتختلف مدة صناعة الفروة حسب نوع الصوف، فالفروة الطفيلية تستغرق صناعتها نحو 8 أيام، ما بين تنقيع الصوف والجلد والتنظيف والكسو، وبقية الأنواع تستغرق 5 أيام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفروة".. رداء الشتاء في الحدود الشمالية و"الطفيلية" الأغلى بـ 1800 ريال
سبق

يستهوي رداء الشتاء المعروف بـ"الفروة" أهالي منطقة الحدود الشمالية مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

وتشبه "الفروة" في تصميمها المشلح، إلا أنها مكسوة من الداخل بالفرو المصنوع من صوف الأغنام الناعم والمهدب.

وتعد "الفروة الطفيلية" من أبرز أنواع الفرو، وهي أغلى الأنواع، حيث يصل سعرها إلى أكثر من "1800 ريال"، وتكون مصنوعة من جلد وصوف الأغنام الصغيرة وتفضل لخفة الوزن ورقة الملمس.

ويوجد نوع آخر يسمى "الفروة الطليانية"، وهي أقل مستوى من الطفيلية، ويقدر سعرها بنحو 700 ريال، إضافة إلى "فروة الراعي" المصنوعة من صوف الخروف؛ وهي ذات صوف كثيف، ويقتنيها غالباً أصحاب المواشي ومَن يعملون معهم في الرعي، وتكون أسعارها من 300 ريال إلى 400 ريال، إضافة إلى الفرو الصناعي، وهو يعد الأقل سعراً، وتكون أسعاره من 150 ريالاً إلى 200 ريال.

وتعد منطقة الحدود الشمالية من المناطق التي تشتهر بحرفة صناعة الفرو والمتاجرة بها؛ لكونها منطقة رعوية لوفرة المواشي والأغنام، وتشهد إقبالاً متزايداً لاقتناء الفرو بجميع أنواعه، خصوصاً فروة الطفيلي لكبار السن.

وتختلف مدة صناعة الفروة حسب نوع الصوف، فالفروة الطفيلية تستغرق صناعتها نحو 8 أيام، ما بين تنقيع الصوف والجلد والتنظيف والكسو، وبقية الأنواع تستغرق 5 أيام.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
02:02 PM

"الفروة".. رداء الشتاء في الحدود الشمالية و"الطفيلية" الأغلى بـ 1800 ريال

تستغرق صناعتها نحو 8 أيام ما بين تنقيع الصوف والجلد والتنظيف والكسو

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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يستهوي رداء الشتاء المعروف بـ"الفروة" أهالي منطقة الحدود الشمالية مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

وتشبه "الفروة" في تصميمها المشلح، إلا أنها مكسوة من الداخل بالفرو المصنوع من صوف الأغنام الناعم والمهدب.

وتعد "الفروة الطفيلية" من أبرز أنواع الفرو، وهي أغلى الأنواع، حيث يصل سعرها إلى أكثر من "1800 ريال"، وتكون مصنوعة من جلد وصوف الأغنام الصغيرة وتفضل لخفة الوزن ورقة الملمس.

ويوجد نوع آخر يسمى "الفروة الطليانية"، وهي أقل مستوى من الطفيلية، ويقدر سعرها بنحو 700 ريال، إضافة إلى "فروة الراعي" المصنوعة من صوف الخروف؛ وهي ذات صوف كثيف، ويقتنيها غالباً أصحاب المواشي ومَن يعملون معهم في الرعي، وتكون أسعارها من 300 ريال إلى 400 ريال، إضافة إلى الفرو الصناعي، وهو يعد الأقل سعراً، وتكون أسعاره من 150 ريالاً إلى 200 ريال.

وتعد منطقة الحدود الشمالية من المناطق التي تشتهر بحرفة صناعة الفرو والمتاجرة بها؛ لكونها منطقة رعوية لوفرة المواشي والأغنام، وتشهد إقبالاً متزايداً لاقتناء الفرو بجميع أنواعه، خصوصاً فروة الطفيلي لكبار السن.

وتختلف مدة صناعة الفروة حسب نوع الصوف، فالفروة الطفيلية تستغرق صناعتها نحو 8 أيام، ما بين تنقيع الصوف والجلد والتنظيف والكسو، وبقية الأنواع تستغرق 5 أيام.

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