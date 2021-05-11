النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

المحكمة العليا: غدًا الأربعاء المكمل لشهر رمضان .. والخميس هو أول أيام عيد الفطر

"الحجرف" يرحِّب بقرار وزراء خارجية الدول العربية بشأن العدوان الإسرائيلي على القدس المحتلة

مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإسرائيلية للوقف الفوري للانتهاكات

رحَّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بقرار وزراء خارجية الدول العربية اليوم بشأن العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة وأهلها، واقتحام المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والتحرك العربي والدولي لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، وعلى المصلين في المسجد الأقصى المبارك.

وأكد الدكتور الحجرف أن هذه الانتهاكات والقرارات الإسرائيلية للاستيلاء على منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية، وتهجير سكانها، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، تشكّل خرقًا خطيرًا للقانون الدولي، وتهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.. مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإسرائيلية للوقف الفوري للانتهاكات التي تقوم بها في القدس، والحد من بناء المستوطنات الجديدة والتهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وأكد وقوف مجلس التعاون مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمه في المطالبة بحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المبادرة العربية للسلام، وفي إطار القرارات الشرعية والقوانين الدولية.

وعبّر الأمين العام لمجلس التعاون عن التقدير والإجلال والإكبار لموقف المقدسيين العزل في مواجهة المعتدين الإسرائيليين والجنود المسلحين في الدفاع عن الأقصى الشريف، وعن حقوقهم المشروعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحجرف" يرحِّب بقرار وزراء خارجية الدول العربية بشأن العدوان الإسرائيلي على القدس المحتلة
سبق

رحَّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بقرار وزراء خارجية الدول العربية اليوم بشأن العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة وأهلها، واقتحام المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والتحرك العربي والدولي لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، وعلى المصلين في المسجد الأقصى المبارك.

وأكد الدكتور الحجرف أن هذه الانتهاكات والقرارات الإسرائيلية للاستيلاء على منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية، وتهجير سكانها، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، تشكّل خرقًا خطيرًا للقانون الدولي، وتهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.. مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإسرائيلية للوقف الفوري للانتهاكات التي تقوم بها في القدس، والحد من بناء المستوطنات الجديدة والتهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وأكد وقوف مجلس التعاون مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمه في المطالبة بحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المبادرة العربية للسلام، وفي إطار القرارات الشرعية والقوانين الدولية.

وعبّر الأمين العام لمجلس التعاون عن التقدير والإجلال والإكبار لموقف المقدسيين العزل في مواجهة المعتدين الإسرائيليين والجنود المسلحين في الدفاع عن الأقصى الشريف، وعن حقوقهم المشروعة.

11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
10:53 PM

"الحجرف" يرحِّب بقرار وزراء خارجية الدول العربية بشأن العدوان الإسرائيلي على القدس المحتلة

مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإسرائيلية للوقف الفوري للانتهاكات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
370

رحَّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بقرار وزراء خارجية الدول العربية اليوم بشأن العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة وأهلها، واقتحام المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والتحرك العربي والدولي لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، وعلى المصلين في المسجد الأقصى المبارك.

وأكد الدكتور الحجرف أن هذه الانتهاكات والقرارات الإسرائيلية للاستيلاء على منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية، وتهجير سكانها، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، تشكّل خرقًا خطيرًا للقانون الدولي، وتهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.. مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإسرائيلية للوقف الفوري للانتهاكات التي تقوم بها في القدس، والحد من بناء المستوطنات الجديدة والتهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وأكد وقوف مجلس التعاون مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمه في المطالبة بحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المبادرة العربية للسلام، وفي إطار القرارات الشرعية والقوانين الدولية.

وعبّر الأمين العام لمجلس التعاون عن التقدير والإجلال والإكبار لموقف المقدسيين العزل في مواجهة المعتدين الإسرائيليين والجنود المسلحين في الدفاع عن الأقصى الشريف، وعن حقوقهم المشروعة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,737
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,481
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,152
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,999

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر
تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة