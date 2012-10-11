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"الحربي": استمرار الاضطرابات الجوية الممطرة.. وهذه المناطق أكثر غزارة

أرجعها لمرور تيارات باردة بشمال المملكة.. وتستمر لنهاية الأسبوع المقبل

توقّع خبير الطقس عبدالله بن عمر الحربي، استمرارية الاضطرابات الجوية الممطرة على بعض مناطق المملكة العربية السعودية، حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وتفصيلاً؛ قال الحربي لـ"سبق": لا تزال نماذج الطقس تشير إلى استمرار الاضطرابات الجوية الممطرة على بعض مناطق المملكة، تشمل؛ الجنوبية الغربية، والغربية، والشمالية، حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وأضاف: متوقع - بمشيئة الله - على تهامة جازان، وتهامة ومنحدرات عسير، تشمل أغلب المراكز الواقعة في تهامة، ومنحدرات وتهامة الباحة، ومنحدرات وتهامة مكة المكرمة، والحرات شمالها وأجزاء من جنوب وغرب وشمال غرب المدينة المنورة إلى العلا وتيما والعيص وشرق أملج.

وتابع: تمتد فرص الأمطار على تبوك، تشمل؛ أغلب محافظاتها، والجوف ومحافظاته، ومنطقة الحدود الشمالية، وأجزاء من غرب الوسطى، وأجزاء من القصيم وحائل، وتتركز أفضلية هطولات الأمطار في المنحدرات وتهامة من جازان إلى تبوك، فيما بقية المناطق أمطارها متوسطة.

وأشار "الحربي" إلى أن هذه الاضطرابات تعود بعد أمر الله إلى تخلخل الضغوط السطحية، ومرور بعض التيارات الباردة على أقصى شمال المملكة، مما أدى إلى تمدد منخفض البحر الأحمر، ووصول الرياح الجنوبية الرطبة شمالاً وتغذية المنطقة بالرطوبة وبخار الماء عبر طبقات الجو.

وختم بقوله: "تعتبر الأمطار في هذه الفترة والفترة المقبلة أمطار لها أهميتها في منطقتنا من حيث وقعها على الأرض، فالمنطقة التي تتأثر بالأمطار تكون منبتة للنباتات الوسمية، وتوسم الأرض بالخضرة.

خبير الطقس عبدالله الحربي طقس السعودية طقس المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحربي": استمرار الاضطرابات الجوية الممطرة.. وهذه المناطق أكثر غزارة
سبق

توقّع خبير الطقس عبدالله بن عمر الحربي، استمرارية الاضطرابات الجوية الممطرة على بعض مناطق المملكة العربية السعودية، حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وتفصيلاً؛ قال الحربي لـ"سبق": لا تزال نماذج الطقس تشير إلى استمرار الاضطرابات الجوية الممطرة على بعض مناطق المملكة، تشمل؛ الجنوبية الغربية، والغربية، والشمالية، حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وأضاف: متوقع - بمشيئة الله - على تهامة جازان، وتهامة ومنحدرات عسير، تشمل أغلب المراكز الواقعة في تهامة، ومنحدرات وتهامة الباحة، ومنحدرات وتهامة مكة المكرمة، والحرات شمالها وأجزاء من جنوب وغرب وشمال غرب المدينة المنورة إلى العلا وتيما والعيص وشرق أملج.

وتابع: تمتد فرص الأمطار على تبوك، تشمل؛ أغلب محافظاتها، والجوف ومحافظاته، ومنطقة الحدود الشمالية، وأجزاء من غرب الوسطى، وأجزاء من القصيم وحائل، وتتركز أفضلية هطولات الأمطار في المنحدرات وتهامة من جازان إلى تبوك، فيما بقية المناطق أمطارها متوسطة.

وأشار "الحربي" إلى أن هذه الاضطرابات تعود بعد أمر الله إلى تخلخل الضغوط السطحية، ومرور بعض التيارات الباردة على أقصى شمال المملكة، مما أدى إلى تمدد منخفض البحر الأحمر، ووصول الرياح الجنوبية الرطبة شمالاً وتغذية المنطقة بالرطوبة وبخار الماء عبر طبقات الجو.

وختم بقوله: "تعتبر الأمطار في هذه الفترة والفترة المقبلة أمطار لها أهميتها في منطقتنا من حيث وقعها على الأرض، فالمنطقة التي تتأثر بالأمطار تكون منبتة للنباتات الوسمية، وتوسم الأرض بالخضرة.

11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441
12:42 AM

"الحربي": استمرار الاضطرابات الجوية الممطرة.. وهذه المناطق أكثر غزارة

أرجعها لمرور تيارات باردة بشمال المملكة.. وتستمر لنهاية الأسبوع المقبل

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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توقّع خبير الطقس عبدالله بن عمر الحربي، استمرارية الاضطرابات الجوية الممطرة على بعض مناطق المملكة العربية السعودية، حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وتفصيلاً؛ قال الحربي لـ"سبق": لا تزال نماذج الطقس تشير إلى استمرار الاضطرابات الجوية الممطرة على بعض مناطق المملكة، تشمل؛ الجنوبية الغربية، والغربية، والشمالية، حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وأضاف: متوقع - بمشيئة الله - على تهامة جازان، وتهامة ومنحدرات عسير، تشمل أغلب المراكز الواقعة في تهامة، ومنحدرات وتهامة الباحة، ومنحدرات وتهامة مكة المكرمة، والحرات شمالها وأجزاء من جنوب وغرب وشمال غرب المدينة المنورة إلى العلا وتيما والعيص وشرق أملج.

وتابع: تمتد فرص الأمطار على تبوك، تشمل؛ أغلب محافظاتها، والجوف ومحافظاته، ومنطقة الحدود الشمالية، وأجزاء من غرب الوسطى، وأجزاء من القصيم وحائل، وتتركز أفضلية هطولات الأمطار في المنحدرات وتهامة من جازان إلى تبوك، فيما بقية المناطق أمطارها متوسطة.

وأشار "الحربي" إلى أن هذه الاضطرابات تعود بعد أمر الله إلى تخلخل الضغوط السطحية، ومرور بعض التيارات الباردة على أقصى شمال المملكة، مما أدى إلى تمدد منخفض البحر الأحمر، ووصول الرياح الجنوبية الرطبة شمالاً وتغذية المنطقة بالرطوبة وبخار الماء عبر طبقات الجو.

وختم بقوله: "تعتبر الأمطار في هذه الفترة والفترة المقبلة أمطار لها أهميتها في منطقتنا من حيث وقعها على الأرض، فالمنطقة التي تتأثر بالأمطار تكون منبتة للنباتات الوسمية، وتوسم الأرض بالخضرة.

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