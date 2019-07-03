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مبادرة نوعية.. مبتعثون يتبرعون بـ300 وحدة دم للشعب البريطاني

من خلال حملة دشنها المحلق الثقافي خلال ملتقى التطوع في لندن

شارك عدد من الطلاب السعوديين المبتعثين في المملكة المتحدة في تنفيذ مبادرة نوعية للتبرع بالدم للمرضى في المستشفيات البريطانية تحت شعار "قطرة دم تحيي الآمال" لتوفير قرابة 300 وحدة بما يعادل 135 لتر من الدم للمستشفيات البريطانية.

وترمي المبادرة إلى تعزيز مفهوم أن الشعب السعودي شعب معطاء للمجتمع في بلد الابتعاث، وتغيير المفاهيم لدى المجتمع البريطاني عن الطالب السعودي والاندماج معهم، ونشر ثقافة العمل التطوعي بين الطلبة السعوديين، وتعزيز التعاون وإظهار الامتنان مع المجتمعات الاخرى مهما اختلفت ثقافاتهم أو دياناتهم.

وقال رئيس المبادرة رئيس الجمعية السعودية بجامعة ريدنج في بريطانيا طالب الدكتوراه عماد العتيبي: مبادرة التبرع بالدم للمرضى في المستشفيات البريطانية تحت شعار "قطرة دم تحيي الآمال" تم تدشينها من الملحق الثقافي في سفارة المملكة في بريطانيا الدكتور عبدالعزيز المقوشي في ملتقى التطوع بلندن مؤخراً، وتستمر قرابة أربعة أشهر قادمة بالتعاون مع النادي السعودي بمدينة ريدنج برئاسة عادل مرضي الشمري ومنظمة NHS give blood، وبدعم من الملحقية الثقافية السعودية في المملكة المتحدة-لندن.

وأضاف: المبادرة كانت نتاج شراكة مؤسساتية بين الجمعية السعودية بجامعة ريدنج والنادي السعودي بمدينة ريدنج .

وأردف: مبادرة التبرع بدأت بـ23 طالباً وطالبة، والمتوقع أن يصل العدد إلى رقم أكبر على مستوى بريطانيا خصوصا بعد تعميمها على جميع المدن البريطانية، بهدف الوصول إلى 300 وحدة بما يعادل 135 لتراً من الدم، ويتوقع اجتياز هذا الرقم بعد تعميمها على المدن البريطانية، من خلال مراكز للتبرع بالدم في بريطانيا؛ بهدف الوصول إلى أغلب المستشفيات والمراكز في المملكة المتحدة، بدعم من المركز البحثي بجامعة ريدنج لأبحاث أمراض الدم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مبادرة نوعية.. مبتعثون يتبرعون بـ300 وحدة دم للشعب البريطاني
سبق

شارك عدد من الطلاب السعوديين المبتعثين في المملكة المتحدة في تنفيذ مبادرة نوعية للتبرع بالدم للمرضى في المستشفيات البريطانية تحت شعار "قطرة دم تحيي الآمال" لتوفير قرابة 300 وحدة بما يعادل 135 لتر من الدم للمستشفيات البريطانية.

وترمي المبادرة إلى تعزيز مفهوم أن الشعب السعودي شعب معطاء للمجتمع في بلد الابتعاث، وتغيير المفاهيم لدى المجتمع البريطاني عن الطالب السعودي والاندماج معهم، ونشر ثقافة العمل التطوعي بين الطلبة السعوديين، وتعزيز التعاون وإظهار الامتنان مع المجتمعات الاخرى مهما اختلفت ثقافاتهم أو دياناتهم.

وقال رئيس المبادرة رئيس الجمعية السعودية بجامعة ريدنج في بريطانيا طالب الدكتوراه عماد العتيبي: مبادرة التبرع بالدم للمرضى في المستشفيات البريطانية تحت شعار "قطرة دم تحيي الآمال" تم تدشينها من الملحق الثقافي في سفارة المملكة في بريطانيا الدكتور عبدالعزيز المقوشي في ملتقى التطوع بلندن مؤخراً، وتستمر قرابة أربعة أشهر قادمة بالتعاون مع النادي السعودي بمدينة ريدنج برئاسة عادل مرضي الشمري ومنظمة NHS give blood، وبدعم من الملحقية الثقافية السعودية في المملكة المتحدة-لندن.

وأضاف: المبادرة كانت نتاج شراكة مؤسساتية بين الجمعية السعودية بجامعة ريدنج والنادي السعودي بمدينة ريدنج .

وأردف: مبادرة التبرع بدأت بـ23 طالباً وطالبة، والمتوقع أن يصل العدد إلى رقم أكبر على مستوى بريطانيا خصوصا بعد تعميمها على جميع المدن البريطانية، بهدف الوصول إلى 300 وحدة بما يعادل 135 لتراً من الدم، ويتوقع اجتياز هذا الرقم بعد تعميمها على المدن البريطانية، من خلال مراكز للتبرع بالدم في بريطانيا؛ بهدف الوصول إلى أغلب المستشفيات والمراكز في المملكة المتحدة، بدعم من المركز البحثي بجامعة ريدنج لأبحاث أمراض الدم.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
03:50 PM

مبادرة نوعية.. مبتعثون يتبرعون بـ300 وحدة دم للشعب البريطاني

من خلال حملة دشنها المحلق الثقافي خلال ملتقى التطوع في لندن

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
329

شارك عدد من الطلاب السعوديين المبتعثين في المملكة المتحدة في تنفيذ مبادرة نوعية للتبرع بالدم للمرضى في المستشفيات البريطانية تحت شعار "قطرة دم تحيي الآمال" لتوفير قرابة 300 وحدة بما يعادل 135 لتر من الدم للمستشفيات البريطانية.

وترمي المبادرة إلى تعزيز مفهوم أن الشعب السعودي شعب معطاء للمجتمع في بلد الابتعاث، وتغيير المفاهيم لدى المجتمع البريطاني عن الطالب السعودي والاندماج معهم، ونشر ثقافة العمل التطوعي بين الطلبة السعوديين، وتعزيز التعاون وإظهار الامتنان مع المجتمعات الاخرى مهما اختلفت ثقافاتهم أو دياناتهم.

وقال رئيس المبادرة رئيس الجمعية السعودية بجامعة ريدنج في بريطانيا طالب الدكتوراه عماد العتيبي: مبادرة التبرع بالدم للمرضى في المستشفيات البريطانية تحت شعار "قطرة دم تحيي الآمال" تم تدشينها من الملحق الثقافي في سفارة المملكة في بريطانيا الدكتور عبدالعزيز المقوشي في ملتقى التطوع بلندن مؤخراً، وتستمر قرابة أربعة أشهر قادمة بالتعاون مع النادي السعودي بمدينة ريدنج برئاسة عادل مرضي الشمري ومنظمة NHS give blood، وبدعم من الملحقية الثقافية السعودية في المملكة المتحدة-لندن.

وأضاف: المبادرة كانت نتاج شراكة مؤسساتية بين الجمعية السعودية بجامعة ريدنج والنادي السعودي بمدينة ريدنج .

وأردف: مبادرة التبرع بدأت بـ23 طالباً وطالبة، والمتوقع أن يصل العدد إلى رقم أكبر على مستوى بريطانيا خصوصا بعد تعميمها على جميع المدن البريطانية، بهدف الوصول إلى 300 وحدة بما يعادل 135 لتراً من الدم، ويتوقع اجتياز هذا الرقم بعد تعميمها على المدن البريطانية، من خلال مراكز للتبرع بالدم في بريطانيا؛ بهدف الوصول إلى أغلب المستشفيات والمراكز في المملكة المتحدة، بدعم من المركز البحثي بجامعة ريدنج لأبحاث أمراض الدم.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,560
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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