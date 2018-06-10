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"الصحة" تعلن تسجيل 3717 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 112288

"الصحة" تُصدر دليل "كيف أحمي نفسي من كورونا؟"

أصدرت "الصحة" دليلًا إرشاديًّا حول كيفية حماية الإنسان نفسه من فيروس كورونا الجديد (كوفيد19)؛ وذلك عند الخروج من المنزل والذهاب إلى العمل والمسجد أو زيارة كبار السن أو الذهاب إلى التسوق وغيرها.

وتناول الدليل الذي نشرته "الصحة" عبر منصتها التوعوية "عش بصحة"، وحسابها في "تويتر" LiveWellMOH@، توصيات عامة تَضَمّنت تجنّب الآخرين والاتصال على الرقم 937 عند مخالطة حالة أو ظهور أعراض ومنها الكحة والحرارة وضيق في التنفس، إضافة إلى أهمية لبس الكمامة القماشية، والحرص على نظافة اليدين وغسلهما بالماء والصابون لمدة 40 ثانية أو استخدام معقم اليدين، وعدم المصافحة والعناق، وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين، إلى جانب الالتزام بآداب السعال والعطاس؛ وذلك بتغطية الفم والأنف بالمنديل والتخلص منه مباشرة أو بباطن المرفق ثم غسل اليدين، وكذلك ترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين لا تقل عن مترين، والابتعاد عن التجمعات، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الغير.

واستعرض الدليل الخطوات المطلوب الالتزام بها عند الخروج من المنزل، وكذلك عند الذهاب إلى المسجد.

كما تَضَمّن الدليل عددًا من الإرشادات عند الذهاب إلى العمل؛ فيما قدّم الدليل نصائح عند الذهاب إلى التسوق، وكذلك نصائح متعلقةً بالسفر.

وتَضَمّن الدليل الإجراءات المطلوب اتخاذها عند استخدام سيارات الأجرة والحافلات؛ في حين أكد الدليل الالتزام في المنزل بعدد من الإجراءات الاحترازية، كما شرح الدليل طريقة استلام الطلبات عند التوصيل.

وأوضح الدليل الخطوات الواجب اتباعها من قِبَل الفئات الأكثر خطورة بعد التعرض للإصابة، كما اشتمل الدليل على عدد من الخطوات للعناية بالأطفال في هذه الجائحة.

ويمكن الاطلاع على الدليل والاستفادة من محتوياته عبر الرابط التالي https://twitter.com/livewellmoh/status/1269690278035591169?s=21

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تُصدر دليل "كيف أحمي نفسي من كورونا؟"
سبق

أصدرت "الصحة" دليلًا إرشاديًّا حول كيفية حماية الإنسان نفسه من فيروس كورونا الجديد (كوفيد19)؛ وذلك عند الخروج من المنزل والذهاب إلى العمل والمسجد أو زيارة كبار السن أو الذهاب إلى التسوق وغيرها.

وتناول الدليل الذي نشرته "الصحة" عبر منصتها التوعوية "عش بصحة"، وحسابها في "تويتر" LiveWellMOH@، توصيات عامة تَضَمّنت تجنّب الآخرين والاتصال على الرقم 937 عند مخالطة حالة أو ظهور أعراض ومنها الكحة والحرارة وضيق في التنفس، إضافة إلى أهمية لبس الكمامة القماشية، والحرص على نظافة اليدين وغسلهما بالماء والصابون لمدة 40 ثانية أو استخدام معقم اليدين، وعدم المصافحة والعناق، وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين، إلى جانب الالتزام بآداب السعال والعطاس؛ وذلك بتغطية الفم والأنف بالمنديل والتخلص منه مباشرة أو بباطن المرفق ثم غسل اليدين، وكذلك ترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين لا تقل عن مترين، والابتعاد عن التجمعات، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الغير.

واستعرض الدليل الخطوات المطلوب الالتزام بها عند الخروج من المنزل، وكذلك عند الذهاب إلى المسجد.

كما تَضَمّن الدليل عددًا من الإرشادات عند الذهاب إلى العمل؛ فيما قدّم الدليل نصائح عند الذهاب إلى التسوق، وكذلك نصائح متعلقةً بالسفر.

وتَضَمّن الدليل الإجراءات المطلوب اتخاذها عند استخدام سيارات الأجرة والحافلات؛ في حين أكد الدليل الالتزام في المنزل بعدد من الإجراءات الاحترازية، كما شرح الدليل طريقة استلام الطلبات عند التوصيل.

وأوضح الدليل الخطوات الواجب اتباعها من قِبَل الفئات الأكثر خطورة بعد التعرض للإصابة، كما اشتمل الدليل على عدد من الخطوات للعناية بالأطفال في هذه الجائحة.

ويمكن الاطلاع على الدليل والاستفادة من محتوياته عبر الرابط التالي https://twitter.com/livewellmoh/status/1269690278035591169?s=21

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
12:58 PM

"الصحة" تُصدر دليل "كيف أحمي نفسي من كورونا؟"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
8,380

أصدرت "الصحة" دليلًا إرشاديًّا حول كيفية حماية الإنسان نفسه من فيروس كورونا الجديد (كوفيد19)؛ وذلك عند الخروج من المنزل والذهاب إلى العمل والمسجد أو زيارة كبار السن أو الذهاب إلى التسوق وغيرها.

وتناول الدليل الذي نشرته "الصحة" عبر منصتها التوعوية "عش بصحة"، وحسابها في "تويتر" LiveWellMOH@، توصيات عامة تَضَمّنت تجنّب الآخرين والاتصال على الرقم 937 عند مخالطة حالة أو ظهور أعراض ومنها الكحة والحرارة وضيق في التنفس، إضافة إلى أهمية لبس الكمامة القماشية، والحرص على نظافة اليدين وغسلهما بالماء والصابون لمدة 40 ثانية أو استخدام معقم اليدين، وعدم المصافحة والعناق، وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين، إلى جانب الالتزام بآداب السعال والعطاس؛ وذلك بتغطية الفم والأنف بالمنديل والتخلص منه مباشرة أو بباطن المرفق ثم غسل اليدين، وكذلك ترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين لا تقل عن مترين، والابتعاد عن التجمعات، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الغير.

واستعرض الدليل الخطوات المطلوب الالتزام بها عند الخروج من المنزل، وكذلك عند الذهاب إلى المسجد.

كما تَضَمّن الدليل عددًا من الإرشادات عند الذهاب إلى العمل؛ فيما قدّم الدليل نصائح عند الذهاب إلى التسوق، وكذلك نصائح متعلقةً بالسفر.

وتَضَمّن الدليل الإجراءات المطلوب اتخاذها عند استخدام سيارات الأجرة والحافلات؛ في حين أكد الدليل الالتزام في المنزل بعدد من الإجراءات الاحترازية، كما شرح الدليل طريقة استلام الطلبات عند التوصيل.

وأوضح الدليل الخطوات الواجب اتباعها من قِبَل الفئات الأكثر خطورة بعد التعرض للإصابة، كما اشتمل الدليل على عدد من الخطوات للعناية بالأطفال في هذه الجائحة.

ويمكن الاطلاع على الدليل والاستفادة من محتوياته عبر الرابط التالي https://twitter.com/livewellmoh/status/1269690278035591169?s=21

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