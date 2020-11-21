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قبل أن يلملم أوراقه.. قرار منتظر لـ"ترامب" بشأن "المواليد" والجنسية الأمريكية

مسودات تم تجهيزها لإصدار الأمر وسط توقعات بطعن المحكمة العليا عليه

أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إحياء المناقشات حول اتخاذ إجراء تنفيذي يستهدف منح الجنسية تلقائيًّا للأطفال الذين يولدون في الأراضي الأمريكية، وفقًا لمصادر مطلعة على المناقشات.

وذكرت المصادر أن هناك نقاشًا داخليًّا في البيت الأبيض حول رغبة إدارة ترامب إصدار أمر تنفيذي قبل مغادرتها يمنع منح الجنسية تلقائيًّا للأطفال الذين يولدون في أمريكا، مشيرة إلى أن هناك مسودات تم تجهيزها لإصدار الأمر، لكن في ذات الوقت تتوقع الإدارة أنه سيتم الطعن في الأمر من المحكمة العليا.

وفي عام 2018 أثير النقاش حول ذات الأمر وانقسم المشرعون؛ حيث يرى بعضهم أن المواطنة بالولادة محمية بموجب التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي، في حين طالب البعض بأن تمنح الجنسية فقط للمواليد الذين تقيم أسرهم بشكل نظامي، وتمنع عن أطفال المهاجرين غير الشرعيين في محاولات للحد من الهجرة غير الشرعية.

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قبل أن يلملم أوراقه.. قرار منتظر لـ"ترامب" بشأن "المواليد" والجنسية الأمريكية
سبق

أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إحياء المناقشات حول اتخاذ إجراء تنفيذي يستهدف منح الجنسية تلقائيًّا للأطفال الذين يولدون في الأراضي الأمريكية، وفقًا لمصادر مطلعة على المناقشات.

وذكرت المصادر أن هناك نقاشًا داخليًّا في البيت الأبيض حول رغبة إدارة ترامب إصدار أمر تنفيذي قبل مغادرتها يمنع منح الجنسية تلقائيًّا للأطفال الذين يولدون في أمريكا، مشيرة إلى أن هناك مسودات تم تجهيزها لإصدار الأمر، لكن في ذات الوقت تتوقع الإدارة أنه سيتم الطعن في الأمر من المحكمة العليا.

وفي عام 2018 أثير النقاش حول ذات الأمر وانقسم المشرعون؛ حيث يرى بعضهم أن المواطنة بالولادة محمية بموجب التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي، في حين طالب البعض بأن تمنح الجنسية فقط للمواليد الذين تقيم أسرهم بشكل نظامي، وتمنع عن أطفال المهاجرين غير الشرعيين في محاولات للحد من الهجرة غير الشرعية.

21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
12:52 PM

قبل أن يلملم أوراقه.. قرار منتظر لـ"ترامب" بشأن "المواليد" والجنسية الأمريكية

مسودات تم تجهيزها لإصدار الأمر وسط توقعات بطعن المحكمة العليا عليه

A A A
خالد علي - الرياض
1
2,504

أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إحياء المناقشات حول اتخاذ إجراء تنفيذي يستهدف منح الجنسية تلقائيًّا للأطفال الذين يولدون في الأراضي الأمريكية، وفقًا لمصادر مطلعة على المناقشات.

وذكرت المصادر أن هناك نقاشًا داخليًّا في البيت الأبيض حول رغبة إدارة ترامب إصدار أمر تنفيذي قبل مغادرتها يمنع منح الجنسية تلقائيًّا للأطفال الذين يولدون في أمريكا، مشيرة إلى أن هناك مسودات تم تجهيزها لإصدار الأمر، لكن في ذات الوقت تتوقع الإدارة أنه سيتم الطعن في الأمر من المحكمة العليا.

وفي عام 2018 أثير النقاش حول ذات الأمر وانقسم المشرعون؛ حيث يرى بعضهم أن المواطنة بالولادة محمية بموجب التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي، في حين طالب البعض بأن تمنح الجنسية فقط للمواليد الذين تقيم أسرهم بشكل نظامي، وتمنع عن أطفال المهاجرين غير الشرعيين في محاولات للحد من الهجرة غير الشرعية.

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