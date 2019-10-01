سفارة السعودية في أستراليا تحتفي بإطلاق التأشيرة السياحية

بمشاركة ممثلين عن حكومة كانبيرا وإعلاميين ورجال أعمال

نظمت سفارة المملكة العربية السعودية بأستراليا، أمس، حفلاً بعنوان "أهلاً بالعالم"، بمناسبة إعلان المملكة وجهة سياحية وتدشين التأشيرة السياحية، وذلك في مقر السفارة في العاصمة الأسترالية كانبيرا، بمشاركة وحضور ممثلين عن الحكومة الأسترالية وعدد من الإعلاميين وصناع السياحة ورجال الأعمال بأستراليا.

وأشار سفير المملكة العربية السعودية لدى أستراليا "مساعد بن إبراهيم السليم" خلال كلمته بهذه المناسبة إلى أن المملكة في هذه اللحظة التاريخية تفتح أبوابها للعالم لأول مرة في تاريخها، حيث ستتاح الفرصة للزوار من جميع أنحاء العالم بما فيهم المواطنون الأستراليون للقدوم إلى المملكة والتمتع بالمواقع التاريخية التي توفرها المملكة.





وقال إننا شعب من طبعه الترحاب بالزائر وإكرام الضيف كما يرحبون أيضاً بالمستثمرين في القطاع من سيدات ورجال الأعمال، حيث الفرص الاستثمارية الكبرى المتاحة للاستثمار في المجالات السياحية، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين.