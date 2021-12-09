جمهورية القُمُر تدين إطلاق الحوثي طائرات مسيرة وصواريخ على المملكة

طالبت المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم لوقف هذه الأعمال الإرهابية

أدانت جمهورية القُمُر المتحدة إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، 4 طائرات مُسيَّرة على العاصمة الرياض ومدينة خميس مشيط خلال الشهر الجاري.

وأوضح البرلمان الاتحادي الوطني بجمهورية القُمُر المتحدة في بيان اليوم، أن تكرار هذه المحاولات الإرهابية التي تقوم بها المليشيا الانقلابية تعكس تحدِّيها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بالقوانين والأعراف الدولية كافة، والمساعي الرامية إلى حل النزاع في اليمن.

وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف بها المنشآت الحيوية والمدنية وسلامة الأشخاص.

وأكد البيان وقوف جمهورية القمر المتحدة التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.