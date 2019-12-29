"ضهياء وذيب" بالليث يناشدون إعادة فتح طريق يربطهم بالقرى المجاورة

الأهالي تساءلوا: متى ستتم صيانة طريق الـ7 كيلومترات؟

ناشد أهالي ضهياء وذيب التابعتين لمحافظة الليث، الفرقة الخامسة بغميقة، بضرورة إعادة فتح الطريق الذي يربطهم بالقرى المجاورة، والذي مضى عليه قرابة العام دون أن تقوم الفرقة بمهامها المنوطة بها من صيانة ونحوها.



وأشار سكان قريتَيْ ضهياء وذيب بأتانا شرقي محافظة الليث، إلى أنهم ناشدوا مدير الفرقة الخامسة بغميقة بمحافظة الليث منذ عدة أشهر؛ من أجل الوقوف على الطريق وفتحه أمام السكان، ولكن دون جدوى.



وقالوا في شكوى تلقتها "سبق": نعاني مع كل موسم للأمطار من إغلاق الطريق لأيام دون أن تتحرّك الشركة المتعهّدة بصيانته، فضلًا عن أن الفرقة الخامسة بغميقة لم تستجب لمطالبنا، وكأن الأمر لا يعنيهم.



وأضافوا: خلف الطريق الذي يبلغ طوله 7 كيلومترات، يقبع عدد من السكان بما فيهم المرضى، إلى جانب الطلاب والطالبات الذين يعانون بشكل يومي عند الذهاب إلى مدارسهم.



وطالب السكان الجهات المختصة بضرورة الوقوف على معاناتهم، وصيانة الطريق وإلزام الشركة المتعهّدة بإعادة فتحه على وجه السرعة، لافتين إلى أنهم يهرعون خلال مواسم الأمطار إلى إزالة الحجارة بأيديهم وعلى مسافة تصل إلى 7 كيلومترات.