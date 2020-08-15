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"التعليم": حضور المعلمين للمدرسة يومًا واحدًا في الأسبوع على الأقل

للمكاتب استثناء الحالات التي يصعب ويتعذر وصولها للمدرسة

قالت وزارة التعليم في البيان الذي أصدرته عن تحديد آلية بداية العام الدراسي الجديد في التعليم العام والجامعي تزامنًا مع استمرار جائحة كورونا إن حضور المعلمين للمدرسة سيكون يومًا واحدًا في الأسبوع على الأقل، بالتنسيق مع إدارة المدرسة. موضحة أن لمكاتب التعليم استثناء الحالات التي يصعب ويتعذر وصولها للمدرسة.

وأكدت أن حضور جميع أعضاء الهيئة الإدارية في المدارس (قادة المدارس والوكلاء والمرشدون الطلابيون والإداريون) طيلة أيام الأسبوع.

وكان وزير التعليم قد أعلن آلية العودة للدراسة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، مبينًا أن الدراسة ستكون عن بُعد في التعليم العام لأول سبعة أسابيع، وعن بُعد للمقررات النظرية في الجامعات والتعليم الفني، وحضوريًّا للمقررات العملية، على أن يكون حضور المعلمين والمعلمات عن بُعد مع طلابهم في الفصول الافتراضية.

وزارة التعليم التعليم عن بعد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم": حضور المعلمين للمدرسة يومًا واحدًا في الأسبوع على الأقل
سبق

قالت وزارة التعليم في البيان الذي أصدرته عن تحديد آلية بداية العام الدراسي الجديد في التعليم العام والجامعي تزامنًا مع استمرار جائحة كورونا إن حضور المعلمين للمدرسة سيكون يومًا واحدًا في الأسبوع على الأقل، بالتنسيق مع إدارة المدرسة. موضحة أن لمكاتب التعليم استثناء الحالات التي يصعب ويتعذر وصولها للمدرسة.

وأكدت أن حضور جميع أعضاء الهيئة الإدارية في المدارس (قادة المدارس والوكلاء والمرشدون الطلابيون والإداريون) طيلة أيام الأسبوع.

وكان وزير التعليم قد أعلن آلية العودة للدراسة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، مبينًا أن الدراسة ستكون عن بُعد في التعليم العام لأول سبعة أسابيع، وعن بُعد للمقررات النظرية في الجامعات والتعليم الفني، وحضوريًّا للمقررات العملية، على أن يكون حضور المعلمين والمعلمات عن بُعد مع طلابهم في الفصول الافتراضية.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
10:27 PM

"التعليم": حضور المعلمين للمدرسة يومًا واحدًا في الأسبوع على الأقل

للمكاتب استثناء الحالات التي يصعب ويتعذر وصولها للمدرسة

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
10
33,619

قالت وزارة التعليم في البيان الذي أصدرته عن تحديد آلية بداية العام الدراسي الجديد في التعليم العام والجامعي تزامنًا مع استمرار جائحة كورونا إن حضور المعلمين للمدرسة سيكون يومًا واحدًا في الأسبوع على الأقل، بالتنسيق مع إدارة المدرسة. موضحة أن لمكاتب التعليم استثناء الحالات التي يصعب ويتعذر وصولها للمدرسة.

وأكدت أن حضور جميع أعضاء الهيئة الإدارية في المدارس (قادة المدارس والوكلاء والمرشدون الطلابيون والإداريون) طيلة أيام الأسبوع.

وكان وزير التعليم قد أعلن آلية العودة للدراسة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، مبينًا أن الدراسة ستكون عن بُعد في التعليم العام لأول سبعة أسابيع، وعن بُعد للمقررات النظرية في الجامعات والتعليم الفني، وحضوريًّا للمقررات العملية، على أن يكون حضور المعلمين والمعلمات عن بُعد مع طلابهم في الفصول الافتراضية.

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