الأم الكويتية: لهذا السبب تركت جثة ابنتي في الحمام 5 سنوات

اعترافات صادمة للأم.. والنيابة ترفض الإفراج عنها

اعترافات صادمة أدلت بها الأم الكويتية المتهمة بقتل ابنتها والاحتفاظ بجثتها في الحمام خمس سنوات، فيما يُعرف باسم "جريمة السالمية"، التي قررت النيابة العامة بالكويت استمرار حبس المتهمة.

وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، رفض القاضي إخلاء سبيل الأم المتهمة بقتل ابنتها في السالمية التي عثر عليها جثة متحللة بعد 5 سنوات من وقوع الجريمة، بعدما قررت النيابة استمرار حبس المتهمة 21 يوماً على ذمة القضية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، قوله: إنه وُجهت إلى المتهمة تهمتا حبس حرية ابنتها، والقتل العمد، لكنها أنكرت أنها قتلتها، كما أنكرت التهمة الثانية، مبررة أنها كانت تهدف إلى منع المغدورة من الخروج من المنزل كنوعٍ من التربية.

وأشار المصدر إلى أن المتهمة قالت خلال التحقيقات: "لم أقتل ابنتي، وكل ما في الأمر أنني منعتها من الخروج، وتبيّن لي بعدها أنها امتنعت عن الأكل ثم ماتت".

وعن سبب بقاء ابنتها وتحلل جثتها طوال هذه السنوات داخل المنزل، ولم تقم بإبلاغ الجهات المختصة أو دفنها، أجابت الأم المتهمة، بالقول: "في اليوم الذي ماتت فيه ابنتي، كانت هناك قضية شهيرة هزت الكويت، وتتمثل في قيام خادمة بقتل ابنة مخدومها، وخفت أن يكون مصيري كهذه القضية، وأن يشتهر الأمر وأودع السجن".

وكانت الشرطة الكويتية قد عثرت الشهر الماضي، على هيكل عظمي لفتاة داخل حمام منزل ذويها بعد خمس سنوات على وفاتها.

ونقلت وسائل إعلام كويتية عن مصادر أمنية، أن شقيق الفتاة قدّم بلاغاً لمخفر شرطة السالمية، يفيد بأن شقيقته تُوفيت منذ عام 2016، وأن والدته "تتحفظ على جثتها" داخل حمام منزل الأسرة.

ولدى معاينة المنزل عثر رجال الأمن على هيكل عظمي داخل الحمام المغلق، واعترفت الأم أن ابنتها متوفاة منذ ذلك التاريخ، وعن سبب عدم إبلاغها عن الوفاة، أجابت الأم بأنها شعرت بالخوف.

وأُحيل الهيكل العظمي إلى الطب الشرعي للتعرُّف على سبب الوفاة، كما تمّ التحفظ على الأم وابنها.