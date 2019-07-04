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"بلدي جدة" يشكّل لجنة لمتابعة مشاريع تصريف مياه السيول وأسباب تأخرها

مليار ونصف المليار ريال كلفة المرحلة الأولى.. وناقش عددًا من الموضوعات

شكّل المجلس البلدي بجدة، لجنة لمتابعة ما تم إنجازه من مشاريع تصريف مياه السيول بالمحافظة والتي تنفذها الأمانة، ورفع تقريرًا للمجلس بما تم وأسباب التأخر في حال وجودها.

وكان المجلس قد تفقّد -في وقت سابق- مشاريع تصريف مياه السيول، البالغ تكلفة المرحلة الأولى منها مليارًا ونصف المليار ريال؛ حيث أشاد بالأعمال المنجزة في المشروع، وسير العمل بها بإشراف كوادر من المهندسين السعوديين.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الخامسة والخمسين التي عُقدت برئاسة عبدالله بن دخيل الله المحمدي، وحضور أعضاء المجلس.

وأوضح المحمدي أن الجلسة حفلت بالعديد من القرارات لعدد من الموضوعات ذات الأهمية؛ حيث تم استعراض ردود الأمانة بخصوص تصريف المياه السطحية وربطها بقنوات تصريف السيول وتغطيتها، وكذلك تحديد كافة قنوات تصريف السيول المكشوفة والتي تعتبر بؤرًا خصبة لتكاثر البعوض الناقل لحمى الضنك، ومخاطبة أمانة جدة بالتركيز على هذه البؤر، وإخطار الأمانة بالتركيز على قناة تصريف السيول بمنطقة الرحمانية لاتخاذ التدابير اللازمة حيالها.

وأحال المجلس عقد سوق السمك إلى لجنة الخدمات وصحة البيئة بالمجلس؛ لدراسته ورفع التوصيات اللازمة حياله.

وأضاف المحمدي أن المجلس -بالإجماع- قرر تبني مطالب أهالي الدائرة الثامنة والمقدم من ممثلي الدائرة عضوي المجلس المهندس عبدالمجيد البطاطي، وحسن بصفر، والمتمثلة في رعاية الحدائق وإدراج منطقتهم ضمن مشاريع الأمانة لتصريف مياه الأمطار، وكذلك مخاطبة شركة المياه الوطنية لإدراج حي المحمدية ضمن مشاريع الصرف الصحي.

وتبنى الرفع بشكوى أهالي حي الصفا وحي المرجان الواردة للمجلس، إلى أمانة محافظة جدة لإيجاد الحلول العاجلة لها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلدي جدة" يشكّل لجنة لمتابعة مشاريع تصريف مياه السيول وأسباب تأخرها
سبق

شكّل المجلس البلدي بجدة، لجنة لمتابعة ما تم إنجازه من مشاريع تصريف مياه السيول بالمحافظة والتي تنفذها الأمانة، ورفع تقريرًا للمجلس بما تم وأسباب التأخر في حال وجودها.

وكان المجلس قد تفقّد -في وقت سابق- مشاريع تصريف مياه السيول، البالغ تكلفة المرحلة الأولى منها مليارًا ونصف المليار ريال؛ حيث أشاد بالأعمال المنجزة في المشروع، وسير العمل بها بإشراف كوادر من المهندسين السعوديين.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الخامسة والخمسين التي عُقدت برئاسة عبدالله بن دخيل الله المحمدي، وحضور أعضاء المجلس.

وأوضح المحمدي أن الجلسة حفلت بالعديد من القرارات لعدد من الموضوعات ذات الأهمية؛ حيث تم استعراض ردود الأمانة بخصوص تصريف المياه السطحية وربطها بقنوات تصريف السيول وتغطيتها، وكذلك تحديد كافة قنوات تصريف السيول المكشوفة والتي تعتبر بؤرًا خصبة لتكاثر البعوض الناقل لحمى الضنك، ومخاطبة أمانة جدة بالتركيز على هذه البؤر، وإخطار الأمانة بالتركيز على قناة تصريف السيول بمنطقة الرحمانية لاتخاذ التدابير اللازمة حيالها.

وأحال المجلس عقد سوق السمك إلى لجنة الخدمات وصحة البيئة بالمجلس؛ لدراسته ورفع التوصيات اللازمة حياله.

وأضاف المحمدي أن المجلس -بالإجماع- قرر تبني مطالب أهالي الدائرة الثامنة والمقدم من ممثلي الدائرة عضوي المجلس المهندس عبدالمجيد البطاطي، وحسن بصفر، والمتمثلة في رعاية الحدائق وإدراج منطقتهم ضمن مشاريع الأمانة لتصريف مياه الأمطار، وكذلك مخاطبة شركة المياه الوطنية لإدراج حي المحمدية ضمن مشاريع الصرف الصحي.

وتبنى الرفع بشكوى أهالي حي الصفا وحي المرجان الواردة للمجلس، إلى أمانة محافظة جدة لإيجاد الحلول العاجلة لها.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
11:24 AM

"بلدي جدة" يشكّل لجنة لمتابعة مشاريع تصريف مياه السيول وأسباب تأخرها

مليار ونصف المليار ريال كلفة المرحلة الأولى.. وناقش عددًا من الموضوعات

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عبدالله الراجحي - جدة
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شكّل المجلس البلدي بجدة، لجنة لمتابعة ما تم إنجازه من مشاريع تصريف مياه السيول بالمحافظة والتي تنفذها الأمانة، ورفع تقريرًا للمجلس بما تم وأسباب التأخر في حال وجودها.

وكان المجلس قد تفقّد -في وقت سابق- مشاريع تصريف مياه السيول، البالغ تكلفة المرحلة الأولى منها مليارًا ونصف المليار ريال؛ حيث أشاد بالأعمال المنجزة في المشروع، وسير العمل بها بإشراف كوادر من المهندسين السعوديين.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الخامسة والخمسين التي عُقدت برئاسة عبدالله بن دخيل الله المحمدي، وحضور أعضاء المجلس.

وأوضح المحمدي أن الجلسة حفلت بالعديد من القرارات لعدد من الموضوعات ذات الأهمية؛ حيث تم استعراض ردود الأمانة بخصوص تصريف المياه السطحية وربطها بقنوات تصريف السيول وتغطيتها، وكذلك تحديد كافة قنوات تصريف السيول المكشوفة والتي تعتبر بؤرًا خصبة لتكاثر البعوض الناقل لحمى الضنك، ومخاطبة أمانة جدة بالتركيز على هذه البؤر، وإخطار الأمانة بالتركيز على قناة تصريف السيول بمنطقة الرحمانية لاتخاذ التدابير اللازمة حيالها.

وأحال المجلس عقد سوق السمك إلى لجنة الخدمات وصحة البيئة بالمجلس؛ لدراسته ورفع التوصيات اللازمة حياله.

وأضاف المحمدي أن المجلس -بالإجماع- قرر تبني مطالب أهالي الدائرة الثامنة والمقدم من ممثلي الدائرة عضوي المجلس المهندس عبدالمجيد البطاطي، وحسن بصفر، والمتمثلة في رعاية الحدائق وإدراج منطقتهم ضمن مشاريع الأمانة لتصريف مياه الأمطار، وكذلك مخاطبة شركة المياه الوطنية لإدراج حي المحمدية ضمن مشاريع الصرف الصحي.

وتبنى الرفع بشكوى أهالي حي الصفا وحي المرجان الواردة للمجلس، إلى أمانة محافظة جدة لإيجاد الحلول العاجلة لها.

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