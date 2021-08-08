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بعد معارك طاحنة.. "طالبان" تسيطر على مدينة رئيسة بأفغانستان

شاهد عيان: وصلوا إلى الساحة الرئيسة في المدينة والطائرات تقصفهم

أعلنت حركة طالبان، الأحد، أنها سيطرت بعد معارك عنيفة مع القوات الحكومية على مدينة قندوز الرئيسة في شمال أفغانستان.

وكانت القوات الأفغانية قد أعلنت في وقت سابق، أنها تخوض معارك طاحنة ضد مقاتلي حركة طالبان في وسط قندوز عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه، كما ذكر مسؤولون لـ"فرانس برس".

وقال أمر الدين والي عضو مجلس ولاية قندوز، إن "قتالاً شرساً من شارع إلى شارع يدور في أجزاءٍ متفرقة من المدينة"، موضحاً أن بعض القوات الأمنية انكفأت باتجاه المطار.

وسيطرت "طالبان" على عاصمتَي ولايتين منذ الجمعة، لكن سقوط قندوز الواقعة في أقصى شمال البلاد سيكون الأهم منذ أن بدأ مقاتلو الحركة هجومهم في مايو مع بدء القوات الأجنبية المراحل الأخيرة من انسحابها.

وقال عبدالعزيز أحد سكان قندوز عبر الهاتف، إن "مقاتلي طالبان وصلوا إلى الساحة الرئيسة في المدينة والطائرات تقصفهم"، وتحدث عن "فوضى عارمة" في المدينة.


وتخلت القوات الحكومية الأفغانية إلى حد كبير عن الريف للمسلحين، لكنها تدافع الآن عن مدن في جميع أنحاء البلاد.

واستولت "طالبان" الجمعة على أول عاصمة لولاية هي زرنج في نيمروز، ثم في اليوم التالي على شبرغان في جوزجان.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد معارك طاحنة.. "طالبان" تسيطر على مدينة رئيسة بأفغانستان
سبق

أعلنت حركة طالبان، الأحد، أنها سيطرت بعد معارك عنيفة مع القوات الحكومية على مدينة قندوز الرئيسة في شمال أفغانستان.

وكانت القوات الأفغانية قد أعلنت في وقت سابق، أنها تخوض معارك طاحنة ضد مقاتلي حركة طالبان في وسط قندوز عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه، كما ذكر مسؤولون لـ"فرانس برس".

وقال أمر الدين والي عضو مجلس ولاية قندوز، إن "قتالاً شرساً من شارع إلى شارع يدور في أجزاءٍ متفرقة من المدينة"، موضحاً أن بعض القوات الأمنية انكفأت باتجاه المطار.

وسيطرت "طالبان" على عاصمتَي ولايتين منذ الجمعة، لكن سقوط قندوز الواقعة في أقصى شمال البلاد سيكون الأهم منذ أن بدأ مقاتلو الحركة هجومهم في مايو مع بدء القوات الأجنبية المراحل الأخيرة من انسحابها.

وقال عبدالعزيز أحد سكان قندوز عبر الهاتف، إن "مقاتلي طالبان وصلوا إلى الساحة الرئيسة في المدينة والطائرات تقصفهم"، وتحدث عن "فوضى عارمة" في المدينة.


وتخلت القوات الحكومية الأفغانية إلى حد كبير عن الريف للمسلحين، لكنها تدافع الآن عن مدن في جميع أنحاء البلاد.

واستولت "طالبان" الجمعة على أول عاصمة لولاية هي زرنج في نيمروز، ثم في اليوم التالي على شبرغان في جوزجان.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
11:16 AM

بعد معارك طاحنة.. "طالبان" تسيطر على مدينة رئيسة بأفغانستان

شاهد عيان: وصلوا إلى الساحة الرئيسة في المدينة والطائرات تقصفهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت حركة طالبان، الأحد، أنها سيطرت بعد معارك عنيفة مع القوات الحكومية على مدينة قندوز الرئيسة في شمال أفغانستان.

وكانت القوات الأفغانية قد أعلنت في وقت سابق، أنها تخوض معارك طاحنة ضد مقاتلي حركة طالبان في وسط قندوز عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه، كما ذكر مسؤولون لـ"فرانس برس".

وقال أمر الدين والي عضو مجلس ولاية قندوز، إن "قتالاً شرساً من شارع إلى شارع يدور في أجزاءٍ متفرقة من المدينة"، موضحاً أن بعض القوات الأمنية انكفأت باتجاه المطار.

وسيطرت "طالبان" على عاصمتَي ولايتين منذ الجمعة، لكن سقوط قندوز الواقعة في أقصى شمال البلاد سيكون الأهم منذ أن بدأ مقاتلو الحركة هجومهم في مايو مع بدء القوات الأجنبية المراحل الأخيرة من انسحابها.

وقال عبدالعزيز أحد سكان قندوز عبر الهاتف، إن "مقاتلي طالبان وصلوا إلى الساحة الرئيسة في المدينة والطائرات تقصفهم"، وتحدث عن "فوضى عارمة" في المدينة.


وتخلت القوات الحكومية الأفغانية إلى حد كبير عن الريف للمسلحين، لكنها تدافع الآن عن مدن في جميع أنحاء البلاد.

واستولت "طالبان" الجمعة على أول عاصمة لولاية هي زرنج في نيمروز، ثم في اليوم التالي على شبرغان في جوزجان.

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