وكان الحارثي قد قدم بحثًا تكميليًّا للتخرج، عنوانه "الإبداع الإداري من خلال الثقافة التنظيمية"، وعلى إثره نال درجة الماجستير بامتياز مع درجة الشرف الأولى.

تلقى عبدالله بن سعيد الحارثي التهاني والتبريكات؛ وذلك بمناسبة تخرُّجه وحصوله على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف الأولى في تخصص إدارة الأعمال من جامعة بيشة الدفعة الأولى.

"الحارثي" يحصل على الماجستير مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة بيشة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-04 تلقى عبدالله بن سعيد الحارثي التهاني والتبريكات؛ وذلك بمناسبة تخرُّجه وحصوله على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف الأولى في تخصص إدارة الأعمال من جامعة بيشة الدفعة الأولى. وكان الحارثي قد قدم بحثًا تكميليًّا للتخرج، عنوانه "الإبداع الإداري من خلال الثقافة التنظيمية"، وعلى إثره نال درجة الماجستير بامتياز مع درجة الشرف الأولى.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 11:08 PM

"الحارثي" يحصل على الماجستير مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة بيشة





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تلقى عبدالله بن سعيد الحارثي التهاني والتبريكات؛ وذلك بمناسبة تخرُّجه وحصوله على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف الأولى في تخصص إدارة الأعمال من جامعة بيشة الدفعة الأولى.

وكان الحارثي قد قدم بحثًا تكميليًّا للتخرج، عنوانه "الإبداع الإداري من خلال الثقافة التنظيمية"، وعلى إثره نال درجة الماجستير بامتياز مع درجة الشرف الأولى.