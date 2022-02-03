أهي نذر الحرب؟.. أوكرانيا تطالب الأجانب بمغادرة منطقة حدودية مع روسيا

"باسورين" أشار إلى أن كييف فرضت قيوداً على الزيارات للبلاد

نقلت وكالة "تاس" عن إدوارد باسورين المسؤول في "جمهورية دونيتسك"، غير المعترف بها شرق أوكرانيا، اليوم (الخميس)، أن وزارة الخارجية الأوكرانية دعت السفارات الأجنبية إلى الطلب من مواطنيها مغادرة منطقة دونباس الحدودية مع روسيا.

وقال "باسورين": "إن وزارة الخارجية الأوكرانية طلبت من السفارات الأجنبية إخطار مواطنيها الأجانب بضرورة مغادرة منطقة العملية العسكرية لكييف في دونباس".

وذكر أن أوكرانيا فرضت قيوداً على زيارات الأجانب الذين ليس لديهم أسباب قوية لدخول البلاد.