النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
يستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاماً أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في "توكلنا"

"الداخلية": الحصول على الجرعة الثالثة شرط لمغادرة المواطنين للخارج وإلزام القادمين بالـPCR

أهي نذر الحرب؟.. أوكرانيا تطالب الأجانب بمغادرة منطقة حدودية مع روسيا

"باسورين" أشار إلى أن كييف فرضت قيوداً على الزيارات للبلاد

نقلت وكالة "تاس" عن إدوارد باسورين المسؤول في "جمهورية دونيتسك"، غير المعترف بها شرق أوكرانيا، اليوم (الخميس)، أن وزارة الخارجية الأوكرانية دعت السفارات الأجنبية إلى الطلب من مواطنيها مغادرة منطقة دونباس الحدودية مع روسيا.

وقال "باسورين": "إن وزارة الخارجية الأوكرانية طلبت من السفارات الأجنبية إخطار مواطنيها الأجانب بضرورة مغادرة منطقة العملية العسكرية لكييف في دونباس".

وذكر أن أوكرانيا فرضت قيوداً على زيارات الأجانب الذين ليس لديهم أسباب قوية لدخول البلاد.

وزارة الخارجية الأوكرانية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أهي نذر الحرب؟.. أوكرانيا تطالب الأجانب بمغادرة منطقة حدودية مع روسيا
سبق

نقلت وكالة "تاس" عن إدوارد باسورين المسؤول في "جمهورية دونيتسك"، غير المعترف بها شرق أوكرانيا، اليوم (الخميس)، أن وزارة الخارجية الأوكرانية دعت السفارات الأجنبية إلى الطلب من مواطنيها مغادرة منطقة دونباس الحدودية مع روسيا.

وقال "باسورين": "إن وزارة الخارجية الأوكرانية طلبت من السفارات الأجنبية إخطار مواطنيها الأجانب بضرورة مغادرة منطقة العملية العسكرية لكييف في دونباس".

وذكر أن أوكرانيا فرضت قيوداً على زيارات الأجانب الذين ليس لديهم أسباب قوية لدخول البلاد.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
02:45 PM

أهي نذر الحرب؟.. أوكرانيا تطالب الأجانب بمغادرة منطقة حدودية مع روسيا

"باسورين" أشار إلى أن كييف فرضت قيوداً على الزيارات للبلاد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,485

نقلت وكالة "تاس" عن إدوارد باسورين المسؤول في "جمهورية دونيتسك"، غير المعترف بها شرق أوكرانيا، اليوم (الخميس)، أن وزارة الخارجية الأوكرانية دعت السفارات الأجنبية إلى الطلب من مواطنيها مغادرة منطقة دونباس الحدودية مع روسيا.

وقال "باسورين": "إن وزارة الخارجية الأوكرانية طلبت من السفارات الأجنبية إخطار مواطنيها الأجانب بضرورة مغادرة منطقة العملية العسكرية لكييف في دونباس".

وذكر أن أوكرانيا فرضت قيوداً على زيارات الأجانب الذين ليس لديهم أسباب قوية لدخول البلاد.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,170
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,900
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,996
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,831

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة