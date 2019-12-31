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"تعليم الرياض" تنظّم برنامجاً تدريبياً عن وقاية الأطفال من الحوادث والإصابات

استمر يومين بحضور 600 مرشد صحي.. واشتمل على جوانب نظرية وتطبيقية

نظّمت الادارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، برنامجاً تدريبياً عن وقاية الأطفال من الحوادث والإصابات، استمرّ على مدى يومين, بالتعاون مع القطاعات الصحية بالمنطقة الوسطى بحضور 600 مرشد ومرشدة صحية.

وقال مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية الدكتور حمد الهاجري: البرنامج يأتي ضمن الخطة التشغيلية للعام الحالي التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للصحة المدرسية، والمشروع التدريبي يهدف تعزيز الجوانب الوقائية والتقليل من الإصابات والحوادث لدى الأطفال.

وتناول البرنامج التدريبي، الذي اشتمل على جوانب نظرية وتطبيقية، التعريف بحالات التدخل العاجل للحالات الطارئة، مثل الغرق والتسمم والحروق والاختناق, إضافة إلى متابعة سلامة الطالب والطالبة في الطريق خلال النقل المدرسي والتعرف على الإصابات المتعلقة بالطريق المهدّدة لحياة الأطفال واليافعين.

واستعرض اللقاء التدريبي مهام ودور المرشد الصحي بالمدرسة، ومنها استدعاء الفريق المُسعف عند وجود حالات تستدعي لذلك، ومتابعة الإجراءات التنفيذية في التعامل مع الحالات المعدية أو الاشتباه فيها، والتنسيق لمهام الفريق الصحي الزائر للمدرسة والمتابعة والإشراف الدوري على سلامة البيئة المدرسية, إضافة إلى تنسيق وتنفيذ البرامج الصحية المدرسية وتفعيل المناسبات الصحية العالمية، والقيام بالتواصل مع أولياء الأمور لمتابعة الحالة الصحية للطلاب والمشاركة مع مجلس المدرسة في تنظيم برامج الصحة المدرسية المنفذة وتقويمها.

وأكّد على دور المرشد الصحي في الرصد الإلكتروني لبرنامج الصحة المدرسية في نظام "نور"، والعمل على تحقق السلامة للطالب والطالبة في المنزل والمدرسة والطريق.

الادارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وقاية الأطفال من الحوادث والإصابات إدارة الشؤون الصحية المدرسية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الرياض" تنظّم برنامجاً تدريبياً عن وقاية الأطفال من الحوادث والإصابات
سبق

نظّمت الادارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، برنامجاً تدريبياً عن وقاية الأطفال من الحوادث والإصابات، استمرّ على مدى يومين, بالتعاون مع القطاعات الصحية بالمنطقة الوسطى بحضور 600 مرشد ومرشدة صحية.

وقال مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية الدكتور حمد الهاجري: البرنامج يأتي ضمن الخطة التشغيلية للعام الحالي التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للصحة المدرسية، والمشروع التدريبي يهدف تعزيز الجوانب الوقائية والتقليل من الإصابات والحوادث لدى الأطفال.

وتناول البرنامج التدريبي، الذي اشتمل على جوانب نظرية وتطبيقية، التعريف بحالات التدخل العاجل للحالات الطارئة، مثل الغرق والتسمم والحروق والاختناق, إضافة إلى متابعة سلامة الطالب والطالبة في الطريق خلال النقل المدرسي والتعرف على الإصابات المتعلقة بالطريق المهدّدة لحياة الأطفال واليافعين.

واستعرض اللقاء التدريبي مهام ودور المرشد الصحي بالمدرسة، ومنها استدعاء الفريق المُسعف عند وجود حالات تستدعي لذلك، ومتابعة الإجراءات التنفيذية في التعامل مع الحالات المعدية أو الاشتباه فيها، والتنسيق لمهام الفريق الصحي الزائر للمدرسة والمتابعة والإشراف الدوري على سلامة البيئة المدرسية, إضافة إلى تنسيق وتنفيذ البرامج الصحية المدرسية وتفعيل المناسبات الصحية العالمية، والقيام بالتواصل مع أولياء الأمور لمتابعة الحالة الصحية للطلاب والمشاركة مع مجلس المدرسة في تنظيم برامج الصحة المدرسية المنفذة وتقويمها.

وأكّد على دور المرشد الصحي في الرصد الإلكتروني لبرنامج الصحة المدرسية في نظام "نور"، والعمل على تحقق السلامة للطالب والطالبة في المنزل والمدرسة والطريق.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
12:54 PM

"تعليم الرياض" تنظّم برنامجاً تدريبياً عن وقاية الأطفال من الحوادث والإصابات

استمر يومين بحضور 600 مرشد صحي.. واشتمل على جوانب نظرية وتطبيقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظّمت الادارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، برنامجاً تدريبياً عن وقاية الأطفال من الحوادث والإصابات، استمرّ على مدى يومين, بالتعاون مع القطاعات الصحية بالمنطقة الوسطى بحضور 600 مرشد ومرشدة صحية.

وقال مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية الدكتور حمد الهاجري: البرنامج يأتي ضمن الخطة التشغيلية للعام الحالي التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للصحة المدرسية، والمشروع التدريبي يهدف تعزيز الجوانب الوقائية والتقليل من الإصابات والحوادث لدى الأطفال.

وتناول البرنامج التدريبي، الذي اشتمل على جوانب نظرية وتطبيقية، التعريف بحالات التدخل العاجل للحالات الطارئة، مثل الغرق والتسمم والحروق والاختناق, إضافة إلى متابعة سلامة الطالب والطالبة في الطريق خلال النقل المدرسي والتعرف على الإصابات المتعلقة بالطريق المهدّدة لحياة الأطفال واليافعين.

واستعرض اللقاء التدريبي مهام ودور المرشد الصحي بالمدرسة، ومنها استدعاء الفريق المُسعف عند وجود حالات تستدعي لذلك، ومتابعة الإجراءات التنفيذية في التعامل مع الحالات المعدية أو الاشتباه فيها، والتنسيق لمهام الفريق الصحي الزائر للمدرسة والمتابعة والإشراف الدوري على سلامة البيئة المدرسية, إضافة إلى تنسيق وتنفيذ البرامج الصحية المدرسية وتفعيل المناسبات الصحية العالمية، والقيام بالتواصل مع أولياء الأمور لمتابعة الحالة الصحية للطلاب والمشاركة مع مجلس المدرسة في تنظيم برامج الصحة المدرسية المنفذة وتقويمها.

وأكّد على دور المرشد الصحي في الرصد الإلكتروني لبرنامج الصحة المدرسية في نظام "نور"، والعمل على تحقق السلامة للطالب والطالبة في المنزل والمدرسة والطريق.

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