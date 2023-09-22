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"بدر بن سعود" في يوم الوطن الملك سلمان ولدت في عهده رؤية 2030 التي يقودها سمو ولي العهد

قال: نستذكر في هذا اليوم تضحيات الملك المؤسس

رفع مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد الدكتور الأمير بدر بن سعود بن محمد التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وقال بهذه المناسبة: "نستذكر في هذا اليوم تضحيات الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- الذي قدم نموذجاً ملهمًا لرجل صنع وحدة بلاده وسار بها إلى مراتب الدول الحديثة واتبعه على نفس النهج أبناؤه الملوك وصولاً لهذا العهد الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي ولدت فيه رؤية ٢٠٣٠ التي يقودها سمو ولي العهد .

وأضاف: "لكل ملك من أبناء المؤسس بصمته وتاريخه المعروف في رسم لوحة جميلة للوطن, وأضاف أن نهج الدولة ثابت وخطواتها متوازنة ومدروسة فلم تكن الطرق مفروشة بالورود, ولم يأت الإنجاز سهلاً أو رخيصاً أو جاهزاً, وإنما تم بإرادة ودماء الرجال, وبعزم المخلصين للرسالة النبيلة - بعد توفيق الله - وهذا يجعل من الاحتفال تكريساً مطلوباً للنموذج, ومناسبة للاستفادة من دروس التأسيس وتطويرها أو استثمارها كقواعد إرشادية لاستشراف المستقبل, سائلاً المولى عزّ وجل أن يحفظ قيادتنا وشعبنا, ويديم على بلادنا عزّها ومجدها.

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"بدر بن سعود" في يوم الوطن الملك سلمان ولدت في عهده رؤية 2030 التي يقودها سمو ولي العهد
سبق

رفع مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد الدكتور الأمير بدر بن سعود بن محمد التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وقال بهذه المناسبة: "نستذكر في هذا اليوم تضحيات الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- الذي قدم نموذجاً ملهمًا لرجل صنع وحدة بلاده وسار بها إلى مراتب الدول الحديثة واتبعه على نفس النهج أبناؤه الملوك وصولاً لهذا العهد الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي ولدت فيه رؤية ٢٠٣٠ التي يقودها سمو ولي العهد .

وأضاف: "لكل ملك من أبناء المؤسس بصمته وتاريخه المعروف في رسم لوحة جميلة للوطن, وأضاف أن نهج الدولة ثابت وخطواتها متوازنة ومدروسة فلم تكن الطرق مفروشة بالورود, ولم يأت الإنجاز سهلاً أو رخيصاً أو جاهزاً, وإنما تم بإرادة ودماء الرجال, وبعزم المخلصين للرسالة النبيلة - بعد توفيق الله - وهذا يجعل من الاحتفال تكريساً مطلوباً للنموذج, ومناسبة للاستفادة من دروس التأسيس وتطويرها أو استثمارها كقواعد إرشادية لاستشراف المستقبل, سائلاً المولى عزّ وجل أن يحفظ قيادتنا وشعبنا, ويديم على بلادنا عزّها ومجدها.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
05:13 PM

"بدر بن سعود" في يوم الوطن الملك سلمان ولدت في عهده رؤية 2030 التي يقودها سمو ولي العهد

قال: نستذكر في هذا اليوم تضحيات الملك المؤسس

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عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
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رفع مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد الدكتور الأمير بدر بن سعود بن محمد التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وقال بهذه المناسبة: "نستذكر في هذا اليوم تضحيات الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- الذي قدم نموذجاً ملهمًا لرجل صنع وحدة بلاده وسار بها إلى مراتب الدول الحديثة واتبعه على نفس النهج أبناؤه الملوك وصولاً لهذا العهد الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي ولدت فيه رؤية ٢٠٣٠ التي يقودها سمو ولي العهد .

وأضاف: "لكل ملك من أبناء المؤسس بصمته وتاريخه المعروف في رسم لوحة جميلة للوطن, وأضاف أن نهج الدولة ثابت وخطواتها متوازنة ومدروسة فلم تكن الطرق مفروشة بالورود, ولم يأت الإنجاز سهلاً أو رخيصاً أو جاهزاً, وإنما تم بإرادة ودماء الرجال, وبعزم المخلصين للرسالة النبيلة - بعد توفيق الله - وهذا يجعل من الاحتفال تكريساً مطلوباً للنموذج, ومناسبة للاستفادة من دروس التأسيس وتطويرها أو استثمارها كقواعد إرشادية لاستشراف المستقبل, سائلاً المولى عزّ وجل أن يحفظ قيادتنا وشعبنا, ويديم على بلادنا عزّها ومجدها.

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