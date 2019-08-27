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الرياض على موعد مع جوهرة أوروبية في مشروع "ذا قروف" الترفيهي

يقدّم مجموعة من النشاطات المختلفة التي تواكب رؤية المملكة 2030

تترقب العاصمة الرياض، افتتاح أحد أضخم مشاريعها الترفيهية في أحد أشهر شوارعها "وسط العاصمة".

ويضمّ مشروع "الجوهرة الأوروبية الضخمة"، الذي سيفتتح خلال فترة قريبة، تحت مسمى "ذا قروف" مجموعة من النشاطات الترفيهية المختلفة التي تواكب رؤية المملكة 2030 في دعم القطاع السياحي والترفيهي، إلى جانب تعزيز الاهتمام بجودة الحياة.

ويتميّز المشروع بتصميمه المغلق، المُحفز لارتياده في كل الأوقات خلال فصول السنة كافة، مروراً بطراز مبانيه الداخلية التي تحاكي تصاميم العمران الأوروبي، وانتهاء بأنشطته المتعددة في قطاعات الصحة الرياضية والتجميل.

ويحتوي المشروع على مساحات خارجية تتضمن جلسات ومطاعم ومقاهي عالمية مطلة على شارع التحلية مباشرة، يتوسطها برج بتصميم فريد من نوعه يطل على أحد أفخم شوارع العاصمة الرياض؛ شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية".

ويراهن "ذا قروف" على الكوادر العالمية والسعودية ذات الخبرات العالية في قطاع التجميل، كما يطمح إلى أن يكون إحدى أهم الحاضنات الأساسية للفعاليات الترفيهية التي تشتمل على عروض فنية وحفلات غنائية مميزة بفرق عالمية.

ويتميّز مشروع "ذا قروف" بتنوّع الخيارات، حيث يحتوي على قسم خاص لرجال الاعمال بتصميم عالمي وأجواء مناسبة.

ويقدم المشروع عدداً من أبرز الكفاءات السعودية والأجنبية، خبراتهم فيما يخص تحضير الطعام والقهوة، إلى جانب الأكلات الشعبية رفيعة المستوى للتعريف بالإرث العربي الأصيل وسط أجواء غير اعتيادية.

هذا، ويستعد "ذا قروف الرياض" لاستقطاب المستثمرين؛ ابتداءً من سبتمبر المقبل 2021.

جديرٌ بالذكر أن موقع المشروع هو: ‏The Grove ذا قروف الرياض، طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، السليمانية، الرياض، 12242 ‏050 087 4935، https://g.co/kgs/jVLkqy.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض على موعد مع جوهرة أوروبية في مشروع "ذا قروف" الترفيهي
سبق

تترقب العاصمة الرياض، افتتاح أحد أضخم مشاريعها الترفيهية في أحد أشهر شوارعها "وسط العاصمة".

ويضمّ مشروع "الجوهرة الأوروبية الضخمة"، الذي سيفتتح خلال فترة قريبة، تحت مسمى "ذا قروف" مجموعة من النشاطات الترفيهية المختلفة التي تواكب رؤية المملكة 2030 في دعم القطاع السياحي والترفيهي، إلى جانب تعزيز الاهتمام بجودة الحياة.

ويتميّز المشروع بتصميمه المغلق، المُحفز لارتياده في كل الأوقات خلال فصول السنة كافة، مروراً بطراز مبانيه الداخلية التي تحاكي تصاميم العمران الأوروبي، وانتهاء بأنشطته المتعددة في قطاعات الصحة الرياضية والتجميل.

ويحتوي المشروع على مساحات خارجية تتضمن جلسات ومطاعم ومقاهي عالمية مطلة على شارع التحلية مباشرة، يتوسطها برج بتصميم فريد من نوعه يطل على أحد أفخم شوارع العاصمة الرياض؛ شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية".

ويراهن "ذا قروف" على الكوادر العالمية والسعودية ذات الخبرات العالية في قطاع التجميل، كما يطمح إلى أن يكون إحدى أهم الحاضنات الأساسية للفعاليات الترفيهية التي تشتمل على عروض فنية وحفلات غنائية مميزة بفرق عالمية.

ويتميّز مشروع "ذا قروف" بتنوّع الخيارات، حيث يحتوي على قسم خاص لرجال الاعمال بتصميم عالمي وأجواء مناسبة.

ويقدم المشروع عدداً من أبرز الكفاءات السعودية والأجنبية، خبراتهم فيما يخص تحضير الطعام والقهوة، إلى جانب الأكلات الشعبية رفيعة المستوى للتعريف بالإرث العربي الأصيل وسط أجواء غير اعتيادية.

هذا، ويستعد "ذا قروف الرياض" لاستقطاب المستثمرين؛ ابتداءً من سبتمبر المقبل 2021.

جديرٌ بالذكر أن موقع المشروع هو: ‏The Grove ذا قروف الرياض، طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، السليمانية، الرياض، 12242 ‏050 087 4935، https://g.co/kgs/jVLkqy.

27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
01:59 PM

الرياض على موعد مع جوهرة أوروبية في مشروع "ذا قروف" الترفيهي

يقدّم مجموعة من النشاطات المختلفة التي تواكب رؤية المملكة 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تترقب العاصمة الرياض، افتتاح أحد أضخم مشاريعها الترفيهية في أحد أشهر شوارعها "وسط العاصمة".

ويضمّ مشروع "الجوهرة الأوروبية الضخمة"، الذي سيفتتح خلال فترة قريبة، تحت مسمى "ذا قروف" مجموعة من النشاطات الترفيهية المختلفة التي تواكب رؤية المملكة 2030 في دعم القطاع السياحي والترفيهي، إلى جانب تعزيز الاهتمام بجودة الحياة.

ويتميّز المشروع بتصميمه المغلق، المُحفز لارتياده في كل الأوقات خلال فصول السنة كافة، مروراً بطراز مبانيه الداخلية التي تحاكي تصاميم العمران الأوروبي، وانتهاء بأنشطته المتعددة في قطاعات الصحة الرياضية والتجميل.

ويحتوي المشروع على مساحات خارجية تتضمن جلسات ومطاعم ومقاهي عالمية مطلة على شارع التحلية مباشرة، يتوسطها برج بتصميم فريد من نوعه يطل على أحد أفخم شوارع العاصمة الرياض؛ شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية".

ويراهن "ذا قروف" على الكوادر العالمية والسعودية ذات الخبرات العالية في قطاع التجميل، كما يطمح إلى أن يكون إحدى أهم الحاضنات الأساسية للفعاليات الترفيهية التي تشتمل على عروض فنية وحفلات غنائية مميزة بفرق عالمية.

ويتميّز مشروع "ذا قروف" بتنوّع الخيارات، حيث يحتوي على قسم خاص لرجال الاعمال بتصميم عالمي وأجواء مناسبة.

ويقدم المشروع عدداً من أبرز الكفاءات السعودية والأجنبية، خبراتهم فيما يخص تحضير الطعام والقهوة، إلى جانب الأكلات الشعبية رفيعة المستوى للتعريف بالإرث العربي الأصيل وسط أجواء غير اعتيادية.

هذا، ويستعد "ذا قروف الرياض" لاستقطاب المستثمرين؛ ابتداءً من سبتمبر المقبل 2021.

جديرٌ بالذكر أن موقع المشروع هو: ‏The Grove ذا قروف الرياض، طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، السليمانية، الرياض، 12242 ‏050 087 4935، https://g.co/kgs/jVLkqy.

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