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السديس يشيد بدور القيادات الأمنية المشاركة بالمسجد الحرام

رفع شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما تقدمه من رعاية واهتمام

التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بقائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي، وقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحيى بن عبدالرحمن العقيل، والعميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، وقائد قوة الطوارئ الخاصة بالعاصمة المقدسة العميد سليم بن عمر الهذلي.

ورحب الرئيس العام بالقيادات الأمنية المشاركة بالمسجد الحرام، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تقدمها القطاعات الأمنية ودورها الكبير في تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام.

حضر اللقاء وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الأستاذ أحمد المنصوري.

ورفع شكره وتقديره وامتنانه للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على ما تقدمه للحرمين الشريفين من رعاية واهتمام، داعيًا المولى -عز وجل- أن يجعل هذه الأعمال الجليلة في موازين حسناتهم.

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السديس يشيد بدور القيادات الأمنية المشاركة بالمسجد الحرام
سبق

التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بقائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي، وقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحيى بن عبدالرحمن العقيل، والعميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، وقائد قوة الطوارئ الخاصة بالعاصمة المقدسة العميد سليم بن عمر الهذلي.

ورحب الرئيس العام بالقيادات الأمنية المشاركة بالمسجد الحرام، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تقدمها القطاعات الأمنية ودورها الكبير في تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام.

حضر اللقاء وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الأستاذ أحمد المنصوري.

ورفع شكره وتقديره وامتنانه للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على ما تقدمه للحرمين الشريفين من رعاية واهتمام، داعيًا المولى -عز وجل- أن يجعل هذه الأعمال الجليلة في موازين حسناتهم.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
07:21 PM

السديس يشيد بدور القيادات الأمنية المشاركة بالمسجد الحرام

رفع شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما تقدمه من رعاية واهتمام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بقائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي، وقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحيى بن عبدالرحمن العقيل، والعميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، وقائد قوة الطوارئ الخاصة بالعاصمة المقدسة العميد سليم بن عمر الهذلي.

ورحب الرئيس العام بالقيادات الأمنية المشاركة بالمسجد الحرام، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تقدمها القطاعات الأمنية ودورها الكبير في تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام.

حضر اللقاء وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الأستاذ أحمد المنصوري.

ورفع شكره وتقديره وامتنانه للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على ما تقدمه للحرمين الشريفين من رعاية واهتمام، داعيًا المولى -عز وجل- أن يجعل هذه الأعمال الجليلة في موازين حسناتهم.

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