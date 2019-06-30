في خطوة إستراتيجية .. تعرف على برنامج ابتعاث المواهب لتطوير كرة القدم السعودية

تحتضنه إسبانيا ولمدة 4 سنوات .. البداية مع مواهب تحت 19 عامًا

أطلق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة اليوم برنامج ابتعاث المواهب لتطوير كرة القدم الذي يعد خطوة إستراتيجيّة مهمّة لتطوير المواهب الكرويّة السعوديّة وذلك خلال حفل أقيم بمدينة جدة.

وفي كلمته قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل "اليوم نأخذ خطوةً مهمة تجاه تعزيز إرثنا الكروي ووضع الأسس التي تزيد من فرص نجاح المنتخبات السعودية في المحافل الدولية عن طريق إطلاق برنامج ابتعاث المواهب لتطوير كرة القدم.

وأكد رئيس الهيئة أن كرة القدم السعودية تبدأ كتابة فصلٍ جديد من حكايتها بدعمٍ غير محدود ورعايةٍ سامية من قِبل مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو سيدي ولي العهد أيده الله.

وتابع: يستهدف البرنامج المواهب السعودية وتزويدهم بالمهارات الفنية والحياتية التي تجعلهم قادرين على التكيف مع الثقافة الكروية الأوروبية وأساليب التدريب المتبعة في كبرى الأندية العالمية وضمان البيئة المثالية.

وأضاف: يهدف برنامج ابتعاث المواهب لتطوير كرة القدم لتنمية المواهب الشابة من لاعبي كرة القدم كهدف قصير المدى من أجل بناء جيل قوي قادر على تغذية المنتخبات السعودية في المحافل القارية والعالمية القادمة ورفع القيمة الفنية والتجارية للبطولة المحلية.

وأفاد رئيس هيئة الرياضة لقد قمنا على وجه الخصوص باختيار جيل 1999-2000 الفائز بكأس آسيا تحت 19 عامًا ليكون نواةً للبرنامج، حيث وصل لاعبو هذا الفريق لمرحلة عمرية مناسبة لبدء رحلتهم الكروية في الفريق الأول لأنديتهم والمنتخب السعودي.

من جانب آخر قال المدير الفنّي للبرنامج السيّد غيرت بروسيليز هناك الكثير من المواهب الصاعدة في كرة القدم السعوديّة والتي تجد بعض الصعوبات في المضي قدمًا إلى التجربة الاحترافيّة والتي توازي موهبتهم العالية.

تعرف على برنامج ابتعاث المواهب لتطوير كرة القدم

هو رؤية بذرة جديدة نزرعها اليوم لنحصد مستقبلاً يليق باسم وتاريخ كرة القدم السعوديّة، سيكون مقره في مدينة سالو الإسبانية، مدته أربع سنوات.

حيث تضم المرحلة الأولى أسماء نجوم المملكة للفئة العمرية (مواليد 1999و2000م بناء على طلب وموافقة الأندية المالكة للعقود) .

مراحل عمل البرنامج

ينتظم النجوم الواعدون في مركز للنخبة وبيئة احترافية عالية على المستوى الأوروبي، يعمل النجوم كفريق يخوض مباريات تنافسية مع فرق أوروبية بمعدل مباراة كل أسبوع، يتم إضافة المزيد من اللاعبين على مدى أربع سنوات قادمة، تتاح الفرصة للكشافين الأوروبيين لعرض خدمات انتقال اللاعبين لأندية الهيئة العامة للرياضة.

رؤية البرنامج

رفع مستوى المنتخبات الوطنية، ورفع المستوى والقيمة التجارية للبطولات المحلية، وصناعة نجوم قادرين على المهمة على المدى القصير.

صقل وتطوير جيل واعد من اللاعبين مواليد ( 1999و2000) وبناء أسس لتنمية المواهب الشابة للأجيال القادمة الاحتراف خارجي.

القيمة المقدمة

إرسال المواهب إلى أنسب الأندية المحترفة في أوروبا وفقًا لاحتياجاتهم التنموية، إرسال النجوم إلى مركز للتميز لكرة القدم في أوروبا تحت إدارة الهيئة العامة للرياضة لتعلم أسلوب كرة القدم الأوروبية ومنهجية التدريب وأسلوب الحياة الاحترافية، وان يصبح مركز التميز منصة لاستقبال وتدريب الكوادر السعودية في المجال الفني لكرة القدم.