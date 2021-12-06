وزارة الدفاع: قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتُدمِّر صاروخًا باليستيًّا أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض

عملية الاعتراض تسبَّبت في تناثُر الشظايا على بعض الأحياء السكنية دون وقوع أضرار

صرَّح المتحدث الرسمي باسم وزاره الدفاع، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمَّرت مساء اليوم صاروخًا باليستيًّا، أطلقته الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه مدينة الرياض.

وأوضح العميد المالكي أن عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية دون وقوع أي أضرار -ولله الحمد-.

وبيَّن العميد المالكي أن هذا السلوك الهمجي واللامسؤول من قِبل الميليشيا الحوثية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة يتنافى مع القيم السماوية والمبادئ الإنسانية، وينتهك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأكد العميد المالكي أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية؛ لحماية أراضيها ومقدراتها الوطنية، وحماية المدنيين والأعيان المدنية، ووقف مثل هذه الأعمال العدائية والعابرة للحدود.