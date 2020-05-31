اليوم.. "المرور" يبدأ في استقبال المتقدمين لمدارس تعليم القيادة تدريجيًّا

وفقًا للجداول المحددة لكل مدرسة مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة

أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي، أن مدارس تعليم القيادة تبدأ من اليوم الأحد بشكل تدريجي، في استقبال المتقدمين والمتقدمات للتدريب؛ لغرض الحصول على رخص القيادة.

وقالت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي في "تويتر" إنه اعتبارًا من اليوم الأحد؛ ستتم العودة للعمل بشكل تدريجي لاستقبال المتقدمين؛ وفقًا للجداول المحددة لكل مدرسة؛ تماشيًا مع القرار الصادر بشأن رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.