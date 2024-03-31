اجتماع برئاسة المملكة لمتابعة تنفيذ قرارات قمة الظهران

خُصِّص لاعتماد التقرير السنوي المُعد على مستوى المندوبين

عقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية، اجتماعاً لها اليوم، على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة المملكة العربية السعودية، وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية.

وتضم الهيئة في عضويتها، إضافة إلى المملكة، كلاً من "الأردن، وتونس، والسودان، والصومال، والعراق، والأمين العام لجامعة الدول العربية".

وخُصِّص الاجتماع لاعتماد التقرير السنوي الذي أعدته الهيئة على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة العربية، والمتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات قمة الظهران التي عُقدت بالمملكة العربية السعودية في أبريل ٢٠١٨.

ويتضمن التقرير متابعة تنفيذ الدول العربية قرارات القمة؛ كل قرارٍ على حدة، ومدى التزام الدول بالتنفيذ، والعراقيل التي اعترضت تنفيذ بعض القرارات من قِبل بعض الدول.

وتعد هذه الهيئة هي الآلية الرسمية لمتابعة تنفيذ قرارات القمم العربية.