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اجتماع برئاسة المملكة لمتابعة تنفيذ قرارات قمة الظهران

خُصِّص لاعتماد التقرير السنوي المُعد على مستوى المندوبين

عقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية، اجتماعاً لها اليوم، على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة المملكة العربية السعودية، وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية.

وتضم الهيئة في عضويتها، إضافة إلى المملكة، كلاً من "الأردن، وتونس، والسودان، والصومال، والعراق، والأمين العام لجامعة الدول العربية".

وخُصِّص الاجتماع لاعتماد التقرير السنوي الذي أعدته الهيئة على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة العربية، والمتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات قمة الظهران التي عُقدت بالمملكة العربية السعودية في أبريل ٢٠١٨.

ويتضمن التقرير متابعة تنفيذ الدول العربية قرارات القمة؛ كل قرارٍ على حدة، ومدى التزام الدول بالتنفيذ، والعراقيل التي اعترضت تنفيذ بعض القرارات من قِبل بعض الدول.

وتعد هذه الهيئة هي الآلية الرسمية لمتابعة تنفيذ قرارات القمم العربية.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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اجتماع برئاسة المملكة لمتابعة تنفيذ قرارات قمة الظهران
سبق

عقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية، اجتماعاً لها اليوم، على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة المملكة العربية السعودية، وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية.

وتضم الهيئة في عضويتها، إضافة إلى المملكة، كلاً من "الأردن، وتونس، والسودان، والصومال، والعراق، والأمين العام لجامعة الدول العربية".

وخُصِّص الاجتماع لاعتماد التقرير السنوي الذي أعدته الهيئة على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة العربية، والمتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات قمة الظهران التي عُقدت بالمملكة العربية السعودية في أبريل ٢٠١٨.

ويتضمن التقرير متابعة تنفيذ الدول العربية قرارات القمة؛ كل قرارٍ على حدة، ومدى التزام الدول بالتنفيذ، والعراقيل التي اعترضت تنفيذ بعض القرارات من قِبل بعض الدول.

وتعد هذه الهيئة هي الآلية الرسمية لمتابعة تنفيذ قرارات القمم العربية.

29 مارس 2019 - 22 رجب 1440
01:43 PM
اخر تعديل
31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
04:02 AM

اجتماع برئاسة المملكة لمتابعة تنفيذ قرارات قمة الظهران

خُصِّص لاعتماد التقرير السنوي المُعد على مستوى المندوبين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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عقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية، اجتماعاً لها اليوم، على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة المملكة العربية السعودية، وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية.

وتضم الهيئة في عضويتها، إضافة إلى المملكة، كلاً من "الأردن، وتونس، والسودان، والصومال، والعراق، والأمين العام لجامعة الدول العربية".

وخُصِّص الاجتماع لاعتماد التقرير السنوي الذي أعدته الهيئة على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة العربية، والمتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات قمة الظهران التي عُقدت بالمملكة العربية السعودية في أبريل ٢٠١٨.

ويتضمن التقرير متابعة تنفيذ الدول العربية قرارات القمة؛ كل قرارٍ على حدة، ومدى التزام الدول بالتنفيذ، والعراقيل التي اعترضت تنفيذ بعض القرارات من قِبل بعض الدول.

وتعد هذه الهيئة هي الآلية الرسمية لمتابعة تنفيذ قرارات القمم العربية.

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