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قوى عراقية تطعن في نتائج الانتخابات وترفض القبول بها

"الفتح" سجل تراجعًا كبيرًا

أعلنت قوى عراقية موالية لإيران، اليوم "الثلاثاء"، رفضها لنتائج الانتخابات التشريعية، وذلك غداة الإعلان عن النتائج الأولية التي ترجح كفة التيار الصدري وتراجع تحالف الفتح التابع للحشد الشعبي بعدما كان القوة الثانية في البرلمان المنتهية ولايته.

وسجل تحالف الفتح الذي يمثل ميليشيا الحشد الشعبي ويضم ميليشيات شيعية موالية لإيران، تراجعًا كبيرًا في البرلمان الجديد، بعدما كان القوة الثانية في البرلمان المنتهية ولايته.

وأعلن "الفتح" في بيان الطعن بما أعلن من نتائج وعدم قبوله به؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأظهرت النتائج التي نشرتها المفوضية الانتخابية العليا، حلول التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، في الطليعة، بحصوله على 73 مقعدًا في مجلس النواب المؤلف من 329 مقعدًا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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قوى عراقية تطعن في نتائج الانتخابات وترفض القبول بها
سبق

أعلنت قوى عراقية موالية لإيران، اليوم "الثلاثاء"، رفضها لنتائج الانتخابات التشريعية، وذلك غداة الإعلان عن النتائج الأولية التي ترجح كفة التيار الصدري وتراجع تحالف الفتح التابع للحشد الشعبي بعدما كان القوة الثانية في البرلمان المنتهية ولايته.

وسجل تحالف الفتح الذي يمثل ميليشيا الحشد الشعبي ويضم ميليشيات شيعية موالية لإيران، تراجعًا كبيرًا في البرلمان الجديد، بعدما كان القوة الثانية في البرلمان المنتهية ولايته.

وأعلن "الفتح" في بيان الطعن بما أعلن من نتائج وعدم قبوله به؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأظهرت النتائج التي نشرتها المفوضية الانتخابية العليا، حلول التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، في الطليعة، بحصوله على 73 مقعدًا في مجلس النواب المؤلف من 329 مقعدًا.

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
04:35 PM

قوى عراقية تطعن في نتائج الانتخابات وترفض القبول بها

"الفتح" سجل تراجعًا كبيرًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت قوى عراقية موالية لإيران، اليوم "الثلاثاء"، رفضها لنتائج الانتخابات التشريعية، وذلك غداة الإعلان عن النتائج الأولية التي ترجح كفة التيار الصدري وتراجع تحالف الفتح التابع للحشد الشعبي بعدما كان القوة الثانية في البرلمان المنتهية ولايته.

وسجل تحالف الفتح الذي يمثل ميليشيا الحشد الشعبي ويضم ميليشيات شيعية موالية لإيران، تراجعًا كبيرًا في البرلمان الجديد، بعدما كان القوة الثانية في البرلمان المنتهية ولايته.

وأعلن "الفتح" في بيان الطعن بما أعلن من نتائج وعدم قبوله به؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأظهرت النتائج التي نشرتها المفوضية الانتخابية العليا، حلول التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، في الطليعة، بحصوله على 73 مقعدًا في مجلس النواب المؤلف من 329 مقعدًا.

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