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اليمن يطالب الأمم المتحدة بإجبار مليشيات الحوثي السماح بصيانة خزان "صافر" النفطي

قبل وقوع الكارثة

طالبت الحكومة اليمنية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بممارسة مزيد من الضغط الكفيل بإجبار مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران السماح لفريق فني من الأمم المتحدة لإجراء التقييم وأعمال الصيانة اللازمة لخزان صافر النفطي في رأس عيسى قبل وقوع الكارثة.

وشددت وزارة الخارجية في خطابها الموجه للأمين العام للأمم المتحدة الذي نقلتهُ وكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم على ضرورة تفادي حدوث كارثة بيئية محتملة بسبب تردي وتدهور حالة خزان صافر النفطي بفعل استمرار المليشيا الحوثية رفض السماح لفريق فني من الأمم المتحدة الوصول إلى الخزان والقيام بعملية التقييم والصيانة اللازمة وتسليط الضوء على مخاطر تلك الكارثة المحتملة.

وأكدت الدراسة التي أرفقتها وزارة الخارجية ضمن الخطاب أن الأضرار المحتملة ستتعدى اليمن إلى الدول المطلة على البحر الأحمر وستؤثر على البيئة البحرية والملاحة الدولية، موضحةً أن من بين تلك الأضرار تدمير المحميات الطبيعية في الجزر الواقعة في البحر الأحمر ومنها جزيرة كمران اليمنية، وتهديد الأسماك والأحياء البحرية والشعب المرجانية والطيور البحرية، والإضرار بمشاريع تحلية المياه من البحر الأحمر، وتشويه المناظر الجمالية للشواطئ والكورنيشات ومنتجعات السباحة والترفيه، والتأثير على مزارع تربية الأسماك، وتهديد صناعة الملح البحري من البحر الأحمر.

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اليمن يطالب الأمم المتحدة بإجبار مليشيات الحوثي السماح بصيانة خزان "صافر" النفطي
سبق

طالبت الحكومة اليمنية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بممارسة مزيد من الضغط الكفيل بإجبار مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران السماح لفريق فني من الأمم المتحدة لإجراء التقييم وأعمال الصيانة اللازمة لخزان صافر النفطي في رأس عيسى قبل وقوع الكارثة.

وشددت وزارة الخارجية في خطابها الموجه للأمين العام للأمم المتحدة الذي نقلتهُ وكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم على ضرورة تفادي حدوث كارثة بيئية محتملة بسبب تردي وتدهور حالة خزان صافر النفطي بفعل استمرار المليشيا الحوثية رفض السماح لفريق فني من الأمم المتحدة الوصول إلى الخزان والقيام بعملية التقييم والصيانة اللازمة وتسليط الضوء على مخاطر تلك الكارثة المحتملة.

وأكدت الدراسة التي أرفقتها وزارة الخارجية ضمن الخطاب أن الأضرار المحتملة ستتعدى اليمن إلى الدول المطلة على البحر الأحمر وستؤثر على البيئة البحرية والملاحة الدولية، موضحةً أن من بين تلك الأضرار تدمير المحميات الطبيعية في الجزر الواقعة في البحر الأحمر ومنها جزيرة كمران اليمنية، وتهديد الأسماك والأحياء البحرية والشعب المرجانية والطيور البحرية، والإضرار بمشاريع تحلية المياه من البحر الأحمر، وتشويه المناظر الجمالية للشواطئ والكورنيشات ومنتجعات السباحة والترفيه، والتأثير على مزارع تربية الأسماك، وتهديد صناعة الملح البحري من البحر الأحمر.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
08:33 PM

اليمن يطالب الأمم المتحدة بإجبار مليشيات الحوثي السماح بصيانة خزان "صافر" النفطي

قبل وقوع الكارثة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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طالبت الحكومة اليمنية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بممارسة مزيد من الضغط الكفيل بإجبار مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران السماح لفريق فني من الأمم المتحدة لإجراء التقييم وأعمال الصيانة اللازمة لخزان صافر النفطي في رأس عيسى قبل وقوع الكارثة.

وشددت وزارة الخارجية في خطابها الموجه للأمين العام للأمم المتحدة الذي نقلتهُ وكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم على ضرورة تفادي حدوث كارثة بيئية محتملة بسبب تردي وتدهور حالة خزان صافر النفطي بفعل استمرار المليشيا الحوثية رفض السماح لفريق فني من الأمم المتحدة الوصول إلى الخزان والقيام بعملية التقييم والصيانة اللازمة وتسليط الضوء على مخاطر تلك الكارثة المحتملة.

وأكدت الدراسة التي أرفقتها وزارة الخارجية ضمن الخطاب أن الأضرار المحتملة ستتعدى اليمن إلى الدول المطلة على البحر الأحمر وستؤثر على البيئة البحرية والملاحة الدولية، موضحةً أن من بين تلك الأضرار تدمير المحميات الطبيعية في الجزر الواقعة في البحر الأحمر ومنها جزيرة كمران اليمنية، وتهديد الأسماك والأحياء البحرية والشعب المرجانية والطيور البحرية، والإضرار بمشاريع تحلية المياه من البحر الأحمر، وتشويه المناظر الجمالية للشواطئ والكورنيشات ومنتجعات السباحة والترفيه، والتأثير على مزارع تربية الأسماك، وتهديد صناعة الملح البحري من البحر الأحمر.

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