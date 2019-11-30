"العجلان": ذكرى البيعة تحل والمملكة تشهد نهضة اقتصادية وتنموية واجتماعية شاملة

تواصل مسيرة البناء والتطور في شتى المجالات انطلاقاً من رؤية 2030

رفع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الأستاذ عجلان بن عبدالعزيز العجلان أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لمبايعته ملكاً للمملكة العربية السعودية.

وقال: إن هذه المناسبة تمر علينا والمملكة تعيش بفضل الله، نهضة اقتصادية وتنموية واجتماعية شاملة، مشيداً بما تحقق خلال هذه المسيرة من إنجازات حضارية واقتصادية وسياسية للوطن والمواطن، مؤكداً أن حركة النهضة الاقتصادية التي انطلقت في هذا العهد الزاهر إلى تحقيق أفضل النتائج.

وأضاف: إن هذه الذكرى الغالية التي شهدت تحقيق منجزات كبرى واعتماد الكثير من البرامج التنموية، وأن المملكة تواصل مسيرة البناء والتطور في شتي المجالات انطلاقاً من رؤية 2030، التي تستهدف تحقيق مستقبل اقتصادي واعد من خلال إحداث نقلة نوعية للاقتصاد الوطني وإرساء أسس جديدة لتنويع مصادر الدخل باستثمار كل الموارد والإمكانات المتاحة، مُشيداً في هذا الجانب بالنتائج الإيجابية للرؤية بتحقيق معدلات النمو وتزايد النشاط التجاري والاقتصادي وجذب الاستثمارات ورفع مستوى تسهيل الأعمال نتيجة للإصلاحات الشاملة.

وبين "العجلان" أن نجاحات مسيرة التنمية وتنويع مصادر الدخل تبرز من خلال العمل الجاد في استكمال المشاريع التنموية العملاقة مثل مشاريع نيوم، والقدّية، والبحر الأحمر، والتي تشكل أحد أهم مشاريع تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، إضافة إلى ما توفره تلك المشاريع من فرص وظيفية لأبناء الوطن.

ونوه "العجلان" بما يجده القطاع الخاص من اهتمام ورعاية من القيادة الحكيمة ليكون شريكاً اساسياً في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.