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"القحطاني وآل الشيخ" عن محاسن أزمة الدوحة  وسقطة "خادم الحمدين": كشفتهم

هكذا انكشف إعلام الظل وخلايا عزمي الإلكترونية وعملهم المنظم ضد السعودية

أكد المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني مجددا اليوم أن من محاسن أزمة الدول الداعية لمكافحة الارهاب مع قطر هو انكشاف إعلام الظل وخلايا عزمي الإلكترونية وعملهم المنظم ضد السعودية.


وأوضح القحطاني عبر حسابه في تويتر بقوله : سبق وأن قلت أن من محاسن الأزمة مع سلطة قطر هو انكشاف إعلام الظل وخلايا عزمي الإلكترونية وعملهم المنظم ضد السعودية بالأمس مستشار الديوان الأميري القطري والمسؤول عن الملف السعودي ينتصر للحوثي صراحة ويثبت ماقلناه من خيانة السلطة لشهدائنا بالسعودية ودول التحالف وحربنا العادلة.



وتفاعل المستشار بالديون الملكي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة تركي ال الشيخ مع تغريدة القحطاني قائلا : كما قال أخي أبوخالد: لسنوات ونحن نواجه تنظيم الحمدين عن دعمهم لوسائل اعلام معادية للسعودية وبنائهم لشبكات اجتماعية واعلامية تستهدف المملكة وكانوا يكذبون ونحن نعلم أنهم يكذبون فكشفتهم الأزمة بوضوح. واليوم مستشار تميم ومسؤول السعودية يفضح خيانتهم بالحد الجنوبي وحقيقة نظرتهم لنا.

وكان فتى الإرهاب المدلل وخادم الحمدين المدعو "عبدالله العذبة" الذي يعد احد الأبواق التي تنعق بالكذب والتضليل قد بلغ قبل أيام مستوى غير مسبوق من الانحدار الأخلاقي والمهني، مهاجماً السعودية بتغريدات قام بحذفها مؤخراً على وقع هجوم كبير من داخل وخارج قطر؛ حيث دافع فيها عن "الحوثي"، واصفاً إياه بالبطل، في سقوط مروع لدويلة وتنظيم اختار من على شاكلته ليمثله حيث اساء "العذبة" لدول الخليج العربية، ودافع بصورة مستميتة عن مليشيا الحوثي، على الرغم من تسببها في استشهاد أربعة جنود قطريين إبان فترة مشاركة القوات القطرية ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن؛ حيث وصف الصحفي المقرب من تميم بن حمد مليشيا الحوثي الإيرانية في اليمن بالأبطال، في انكشاف واضح للتماهي بين مشروع قطر ومليشيا إيران في المنطقة.


ونشرت "سبق" اليوم تقريرا مفصلا عرج الى لمحات من البروفايل الاسود للعذبة الذي يعد المتحدث الرسمي لتنظيم "الحمدين" : https://sabq.org/Y5sGLb

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"القحطاني وآل الشيخ" عن محاسن أزمة الدوحة  وسقطة "خادم الحمدين": كشفتهم
سبق

أكد المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني مجددا اليوم أن من محاسن أزمة الدول الداعية لمكافحة الارهاب مع قطر هو انكشاف إعلام الظل وخلايا عزمي الإلكترونية وعملهم المنظم ضد السعودية.


وأوضح القحطاني عبر حسابه في تويتر بقوله : سبق وأن قلت أن من محاسن الأزمة مع سلطة قطر هو انكشاف إعلام الظل وخلايا عزمي الإلكترونية وعملهم المنظم ضد السعودية بالأمس مستشار الديوان الأميري القطري والمسؤول عن الملف السعودي ينتصر للحوثي صراحة ويثبت ماقلناه من خيانة السلطة لشهدائنا بالسعودية ودول التحالف وحربنا العادلة.



وتفاعل المستشار بالديون الملكي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة تركي ال الشيخ مع تغريدة القحطاني قائلا : كما قال أخي أبوخالد: لسنوات ونحن نواجه تنظيم الحمدين عن دعمهم لوسائل اعلام معادية للسعودية وبنائهم لشبكات اجتماعية واعلامية تستهدف المملكة وكانوا يكذبون ونحن نعلم أنهم يكذبون فكشفتهم الأزمة بوضوح. واليوم مستشار تميم ومسؤول السعودية يفضح خيانتهم بالحد الجنوبي وحقيقة نظرتهم لنا.

وكان فتى الإرهاب المدلل وخادم الحمدين المدعو "عبدالله العذبة" الذي يعد احد الأبواق التي تنعق بالكذب والتضليل قد بلغ قبل أيام مستوى غير مسبوق من الانحدار الأخلاقي والمهني، مهاجماً السعودية بتغريدات قام بحذفها مؤخراً على وقع هجوم كبير من داخل وخارج قطر؛ حيث دافع فيها عن "الحوثي"، واصفاً إياه بالبطل، في سقوط مروع لدويلة وتنظيم اختار من على شاكلته ليمثله حيث اساء "العذبة" لدول الخليج العربية، ودافع بصورة مستميتة عن مليشيا الحوثي، على الرغم من تسببها في استشهاد أربعة جنود قطريين إبان فترة مشاركة القوات القطرية ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن؛ حيث وصف الصحفي المقرب من تميم بن حمد مليشيا الحوثي الإيرانية في اليمن بالأبطال، في انكشاف واضح للتماهي بين مشروع قطر ومليشيا إيران في المنطقة.


ونشرت "سبق" اليوم تقريرا مفصلا عرج الى لمحات من البروفايل الاسود للعذبة الذي يعد المتحدث الرسمي لتنظيم "الحمدين" : https://sabq.org/Y5sGLb

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
04:01 PM

"القحطاني وآل الشيخ" عن محاسن أزمة الدوحة  وسقطة "خادم الحمدين": كشفتهم

هكذا انكشف إعلام الظل وخلايا عزمي الإلكترونية وعملهم المنظم ضد السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني مجددا اليوم أن من محاسن أزمة الدول الداعية لمكافحة الارهاب مع قطر هو انكشاف إعلام الظل وخلايا عزمي الإلكترونية وعملهم المنظم ضد السعودية.


وأوضح القحطاني عبر حسابه في تويتر بقوله : سبق وأن قلت أن من محاسن الأزمة مع سلطة قطر هو انكشاف إعلام الظل وخلايا عزمي الإلكترونية وعملهم المنظم ضد السعودية بالأمس مستشار الديوان الأميري القطري والمسؤول عن الملف السعودي ينتصر للحوثي صراحة ويثبت ماقلناه من خيانة السلطة لشهدائنا بالسعودية ودول التحالف وحربنا العادلة.



وتفاعل المستشار بالديون الملكي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة تركي ال الشيخ مع تغريدة القحطاني قائلا : كما قال أخي أبوخالد: لسنوات ونحن نواجه تنظيم الحمدين عن دعمهم لوسائل اعلام معادية للسعودية وبنائهم لشبكات اجتماعية واعلامية تستهدف المملكة وكانوا يكذبون ونحن نعلم أنهم يكذبون فكشفتهم الأزمة بوضوح. واليوم مستشار تميم ومسؤول السعودية يفضح خيانتهم بالحد الجنوبي وحقيقة نظرتهم لنا.

وكان فتى الإرهاب المدلل وخادم الحمدين المدعو "عبدالله العذبة" الذي يعد احد الأبواق التي تنعق بالكذب والتضليل قد بلغ قبل أيام مستوى غير مسبوق من الانحدار الأخلاقي والمهني، مهاجماً السعودية بتغريدات قام بحذفها مؤخراً على وقع هجوم كبير من داخل وخارج قطر؛ حيث دافع فيها عن "الحوثي"، واصفاً إياه بالبطل، في سقوط مروع لدويلة وتنظيم اختار من على شاكلته ليمثله حيث اساء "العذبة" لدول الخليج العربية، ودافع بصورة مستميتة عن مليشيا الحوثي، على الرغم من تسببها في استشهاد أربعة جنود قطريين إبان فترة مشاركة القوات القطرية ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن؛ حيث وصف الصحفي المقرب من تميم بن حمد مليشيا الحوثي الإيرانية في اليمن بالأبطال، في انكشاف واضح للتماهي بين مشروع قطر ومليشيا إيران في المنطقة.


ونشرت "سبق" اليوم تقريرا مفصلا عرج الى لمحات من البروفايل الاسود للعذبة الذي يعد المتحدث الرسمي لتنظيم "الحمدين" : https://sabq.org/Y5sGLb

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