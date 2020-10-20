48 عيادة "تطمن" بالرياض تقدم خدماتها لأكثر من 229 ألف مستفيد
مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد
قدّمت عيادات "تطمن" في منطقة الرياض خدماتها لعدد 229501 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، وذلك من خلال 48 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.
يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
48 عيادة "تطمن" بالرياض تقدم خدماتها لأكثر من 229 ألف مستفيد
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-10-20
قدّمت عيادات "تطمن" في منطقة الرياض خدماتها لعدد 229501 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، وذلك من خلال 48 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.
يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
11:08 AM
48 عيادة "تطمن" بالرياض تقدم خدماتها لأكثر من 229 ألف مستفيد
مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد
قدّمت عيادات "تطمن" في منطقة الرياض خدماتها لعدد 229501 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، وذلك من خلال 48 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.
يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.