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هل ابتلعهم البحر؟ .. فقدان أثر 70 مهاجرًا غادروا ليبيا قبل 4 أيام

السلطات الإيطالية تلتزم الصمت حيال مصيرهم

أعلنت منظمة "ألارم فون"، اليوم (السبت)، أنها فقدت الاتصال مع سبعين مهاجرًا صارت تعتبرهم في عداد المفقودين، بعد أن كانوا على متن قارب غادر غرب ليبيا قبل أربعة أيام في محاولة للوصول إلى أوروبا.

وذكرت المنظمة غير الحكومية، التي تدير خط هاتف طارئ للمهاجرين، الذين يواجهون صعوبات في البحر، أن المهاجرين غادروا غرب ليبيا واتصلوا بألارم فون عدة مرات، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت أنها عندما فقدت الاتصال بهم، كانوا في منطقة البحث والإنقاذ التي تتبع مالطا، على بعد 20 كيلو مترًا من المياه الإيطالية، لكن لم يبلغ عن إنقاذهم أو وصولهم، والسلطات تلتزم الصمت.

وتساءلت "ألارم فون": كيف يمكن أن يختفي 70 شخصًا في البحر، على بعد بضعة كيلومترات من البر؟ ماذا حدث لهم؟ لماذا رفضت السلطات المالطية والإيطالية أولاً إنقاذهم ثم تقديم معلومات حول مصيرهم؟".

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هل ابتلعهم البحر؟ .. فقدان أثر 70 مهاجرًا غادروا ليبيا قبل 4 أيام
سبق

أعلنت منظمة "ألارم فون"، اليوم (السبت)، أنها فقدت الاتصال مع سبعين مهاجرًا صارت تعتبرهم في عداد المفقودين، بعد أن كانوا على متن قارب غادر غرب ليبيا قبل أربعة أيام في محاولة للوصول إلى أوروبا.

وذكرت المنظمة غير الحكومية، التي تدير خط هاتف طارئ للمهاجرين، الذين يواجهون صعوبات في البحر، أن المهاجرين غادروا غرب ليبيا واتصلوا بألارم فون عدة مرات، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت أنها عندما فقدت الاتصال بهم، كانوا في منطقة البحث والإنقاذ التي تتبع مالطا، على بعد 20 كيلو مترًا من المياه الإيطالية، لكن لم يبلغ عن إنقاذهم أو وصولهم، والسلطات تلتزم الصمت.

وتساءلت "ألارم فون": كيف يمكن أن يختفي 70 شخصًا في البحر، على بعد بضعة كيلومترات من البر؟ ماذا حدث لهم؟ لماذا رفضت السلطات المالطية والإيطالية أولاً إنقاذهم ثم تقديم معلومات حول مصيرهم؟".

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
06:35 PM

هل ابتلعهم البحر؟ .. فقدان أثر 70 مهاجرًا غادروا ليبيا قبل 4 أيام

السلطات الإيطالية تلتزم الصمت حيال مصيرهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت منظمة "ألارم فون"، اليوم (السبت)، أنها فقدت الاتصال مع سبعين مهاجرًا صارت تعتبرهم في عداد المفقودين، بعد أن كانوا على متن قارب غادر غرب ليبيا قبل أربعة أيام في محاولة للوصول إلى أوروبا.

وذكرت المنظمة غير الحكومية، التي تدير خط هاتف طارئ للمهاجرين، الذين يواجهون صعوبات في البحر، أن المهاجرين غادروا غرب ليبيا واتصلوا بألارم فون عدة مرات، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت أنها عندما فقدت الاتصال بهم، كانوا في منطقة البحث والإنقاذ التي تتبع مالطا، على بعد 20 كيلو مترًا من المياه الإيطالية، لكن لم يبلغ عن إنقاذهم أو وصولهم، والسلطات تلتزم الصمت.

وتساءلت "ألارم فون": كيف يمكن أن يختفي 70 شخصًا في البحر، على بعد بضعة كيلومترات من البر؟ ماذا حدث لهم؟ لماذا رفضت السلطات المالطية والإيطالية أولاً إنقاذهم ثم تقديم معلومات حول مصيرهم؟".

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