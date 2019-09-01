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أمير الرياض: تحويل هيئة تطوير المنطقة لهيئة ملكية يتوافق رؤية 2030

رفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الأمر الكريم

رفع أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أهالي مدينة الرياض الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتحويل (هيئة تطوير مدينة الرياض) إلى هيئة ملكية باسم (الهيئة الملكية لمدينة الرياض).

وقال أمير المنطقة في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين: أتشرف بالتقدم إلى مقامكم السامي الكريم، نيابة عن أهالي مدينة الرياض ومنطقة الرياض، ببالغ الشكر والامتنان بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتحويل (هيئة تطوير مدينة الرياض) إلى هيئة ملكية باسم (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)، يكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وتنقل إليها جميع المهمات المتعلقة بالمشروعات الوطنية الكبرى بالرياض من "لجنة المشروعات الوطنية الكبرى".
وأضاف أمير الرياض: أتشرف -أيدكم الله- بالإشارة إلى أن هذا الأمر الملكي الكريم يُشّكل امتداداً للرعاية الكريمة والدعم السخي من مقامكم الكريم -أيدكم الله- للارتقاء بمدينة الرياض في جميع المجالات وإحلالها المكانة المتميزة التي تستحقها بما يتناسب مع مكانتها الوطنية وبما ينسجم مع أهداف "رؤية المملكة 2030".
وسأل الأمير فيصل بن بندر المولى القدير أن يُيسر لهذه الهيئة إنجاز المهام التي أنيطت بها على أكمل وجه، وأن يكتب في أعمالها الخير والمنفعة للوطن، وأن يحفظ هذه البلاد المباركة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ويديم عليها نعمه الظاهرة والباطنة.

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أمير الرياض: تحويل هيئة تطوير المنطقة لهيئة ملكية يتوافق رؤية 2030
سبق

رفع أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أهالي مدينة الرياض الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتحويل (هيئة تطوير مدينة الرياض) إلى هيئة ملكية باسم (الهيئة الملكية لمدينة الرياض).

وقال أمير المنطقة في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين: أتشرف بالتقدم إلى مقامكم السامي الكريم، نيابة عن أهالي مدينة الرياض ومنطقة الرياض، ببالغ الشكر والامتنان بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتحويل (هيئة تطوير مدينة الرياض) إلى هيئة ملكية باسم (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)، يكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وتنقل إليها جميع المهمات المتعلقة بالمشروعات الوطنية الكبرى بالرياض من "لجنة المشروعات الوطنية الكبرى".
وأضاف أمير الرياض: أتشرف -أيدكم الله- بالإشارة إلى أن هذا الأمر الملكي الكريم يُشّكل امتداداً للرعاية الكريمة والدعم السخي من مقامكم الكريم -أيدكم الله- للارتقاء بمدينة الرياض في جميع المجالات وإحلالها المكانة المتميزة التي تستحقها بما يتناسب مع مكانتها الوطنية وبما ينسجم مع أهداف "رؤية المملكة 2030".
وسأل الأمير فيصل بن بندر المولى القدير أن يُيسر لهذه الهيئة إنجاز المهام التي أنيطت بها على أكمل وجه، وأن يكتب في أعمالها الخير والمنفعة للوطن، وأن يحفظ هذه البلاد المباركة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ويديم عليها نعمه الظاهرة والباطنة.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
04:11 PM

أمير الرياض: تحويل هيئة تطوير المنطقة لهيئة ملكية يتوافق رؤية 2030

رفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الأمر الكريم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أهالي مدينة الرياض الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتحويل (هيئة تطوير مدينة الرياض) إلى هيئة ملكية باسم (الهيئة الملكية لمدينة الرياض).

وقال أمير المنطقة في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين: أتشرف بالتقدم إلى مقامكم السامي الكريم، نيابة عن أهالي مدينة الرياض ومنطقة الرياض، ببالغ الشكر والامتنان بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتحويل (هيئة تطوير مدينة الرياض) إلى هيئة ملكية باسم (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)، يكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وتنقل إليها جميع المهمات المتعلقة بالمشروعات الوطنية الكبرى بالرياض من "لجنة المشروعات الوطنية الكبرى".
وأضاف أمير الرياض: أتشرف -أيدكم الله- بالإشارة إلى أن هذا الأمر الملكي الكريم يُشّكل امتداداً للرعاية الكريمة والدعم السخي من مقامكم الكريم -أيدكم الله- للارتقاء بمدينة الرياض في جميع المجالات وإحلالها المكانة المتميزة التي تستحقها بما يتناسب مع مكانتها الوطنية وبما ينسجم مع أهداف "رؤية المملكة 2030".
وسأل الأمير فيصل بن بندر المولى القدير أن يُيسر لهذه الهيئة إنجاز المهام التي أنيطت بها على أكمل وجه، وأن يكتب في أعمالها الخير والمنفعة للوطن، وأن يحفظ هذه البلاد المباركة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ويديم عليها نعمه الظاهرة والباطنة.

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