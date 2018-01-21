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الولايات المتحدة تسجّل 930765 إصابة جديدة بكورونا و2461 وفاة

إجمالي الإصابات 67903759 حالة والوفيات 853230 شخصًا ‏

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 930765 إصابة ‏جديدة و2461 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 67903759 إصابة، و‏الوفيات 853230.‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية لقاح كورونا كورونا

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الولايات المتحدة تسجّل 930765 إصابة جديدة بكورونا و2461 وفاة
سبق

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 930765 إصابة ‏جديدة و2461 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 67903759 إصابة، و‏الوفيات 853230.‏

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
09:37 PM

الولايات المتحدة تسجّل 930765 إصابة جديدة بكورونا و2461 وفاة

إجمالي الإصابات 67903759 حالة والوفيات 853230 شخصًا ‏

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 930765 إصابة ‏جديدة و2461 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 67903759 إصابة، و‏الوفيات 853230.‏

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
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