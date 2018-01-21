الولايات المتحدة تسجّل 930765 إصابة جديدة بكورونا و2461 وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2022-01-20
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 930765 إصابة جديدة و2461 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 67903759 إصابة، والوفيات 853230.
20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
09:37 PM
الولايات المتحدة تسجّل 930765 إصابة جديدة بكورونا و2461 وفاة
إجمالي الإصابات 67903759 حالة والوفيات 853230 شخصًا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 930765 إصابة جديدة و2461 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 67903759 إصابة، والوفيات 853230.